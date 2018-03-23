Başkan Yaşar, Yaşlılar Haftası’nda Yenimahalle’nin asırlık çınarına ziyaret etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yaşlılar Haftası’nda, oğlu ve gelini ile birlikte Yenimahalle’de ikamet eden 108 yaşındaki Mahya Aslan’ı evinde ziyaret etti.

1995 yılından bu yana Yenimahalle ’de yaşayan ve ilçenin en yaşlı vatandaşı olan Mahya Aslan, dinç ve sağlıklı görüntüsüyle dikkat çekti. Başkan Yaşar, yaşıyla zamana meydan okuyan Mahya Nine’nin oğluna kendisini görmek isteğini söylemesi üzerine evlerine misafirliğe gitti. Başkan Yaşar’ı karşısında görünce çok sevinen Mahya Nine, memleketi olan Malatya’nın doğal ürünlerinden ikram etti.

Uzun yaşamanın sırrını açıkladı

Mahya Nine’nin elini öperek Yaşlılar Haftası ’nı kutlayan Yaşar, “Allah herkese böyle uzun ve sağlıklı bir ömür versin” dedi.

Yaşar’ı görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Mahya Nine ise uzun yaşamının sırrını açıkladı. Sadece sağlıklı beslenmekle uzun yaşam olmaz diyen Mahya Aslan, “Sebze yemeklerini ve salatayı çok severim. Ama sadece sağlıklı beslenmek değil benim sırrım; gülmeyi severim, güler yüzlüyüm, en çok da paylaşmayı severim” diye konuştu.

İnsana hizmet edeni severim

Milletine devletine hizmet edenleri çok sevdiğini söyleyen Mahya Nine, “Kim devletine, milletine, insana hizmet ediyorsa en kıymetli insan odur. Senin methini çok duydum. Seni görmek istedim” dedi. Mahya Nine’nin elini öpen Başkan Yaşar, hayır duasını alarak, kendisinden bir isteği olup olmadığını sordu. Mahya Nine, “Canının sağlığını isterim, canın sağ olsun ki daha çok çalış” dedi.

Torununun torununu gördü

Anneleri Mahya Aslan’ın torununun torununu gördüğünü söyleyen Oğul Ali Aslan, “Biz 7 Kardeşiz. Annemin 17 torunu var. Torununun torununu gördü. Yaşlılıktan dolayı olan rahatsızlıklarının dışında bir hastalığı yok. Yemeğini kendisi yer, lavaboya kendisi gider. Misafirperverdir, paylaşımcıdır. Bizi de öyle yetiştirdi” dedi.