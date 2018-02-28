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Başkan Yaşar, Yuva Köyü Muhtarı Ahmet Şimşek’in evine konuk oldu

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Başkan Yaşar, Yuva Köyü Muhtarı Ahmet Şimşek’in evine konuk oldu
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Hüseyin Boran’la birlikte Yuva Köyü Muhtarı Ahmet Şimşek’in evine konuk oldu.

Eski günlerin yad edildiği akşamda, Yanimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “O günleri çok özlüyorum” dedi.  

Koyu çaylar sohbetle demlendi

Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yuva Köyü Muhtarı Ahmet Şimşek, Başkan Yaşar ve bürokratlarını evinin sofrasında, köy sakinleriyle buluşturdu. 

Günlük yaşamın telaşından uzak; ev sahiplerinin, komşu kadınların da yardımıyla hazırladığı yemeklere hep beraber kaşık sallanırken, sohbet, geçmişe döndü.  Yozlaşmaya başlayan komşuluk ilişkileri ve geleneklerin konuşulduğu gecede yemekler yenildi, koyu çaylar sohbetle demlendi.

Maziye kısa bir yolculuk

Komşuluk ilişkilerinin giderek azaldığını, artık kimsenin kimseyi önemsemediği günler yaşandığına dikkat çeken Başkan Fethi Yaşar “Sabahları mahalle bakkalının kepenk açarken yandaki terziye hayırlı işler dilediği, akşam sofraya koyulacak yemekten bir tabak da karşı komşuya ikram edildiği günler artık çok uzaklarda kaldı. Bugünkü kadar alım gücü olmasa da o günler çok daha tatlı ve huzurluydu. Lazımız, Türkümüz, Çerkezimiz, Kürdümüz aynı mahallelerde komşuluk yapıyor, çoğu zaman kapılarımızı bile kilitlemiyorduk. Bugün ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için o günlere çok ihtiyacımız var. Bizi biz yapan değerlere de, birbirimize de sımsıkı sarılmak zorundayız” dedi.

Gecenin sonunda ev sahiplerine teşekkür eden Başkan Yaşar ev halkıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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