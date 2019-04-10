Başkan Yılmaz’a Hayırlı Olsun Ziyareti

AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatından Başkan Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Gökhan

Balcı, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’a

hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında misafirlerini ağırlayan Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz,

ziyaretten ve Cumhur İttifakı’nın elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek,

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Gökhan Balcı

ve beraberindekilere teşekkür etti. Başkan Yılmaz, Cumhur İttifakı’nın Pursaklar’da güzel bir

seçim süreci yaşadığını belirterek “Bu süreçte gayret eden, destek veren tüm kardeşlerime,

teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bizler Pursaklar’ın tamamının başkanıyız ve

ilçemizi hep birlikte yöneteceğiz” dedi. AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık,

MHP Pursaklar İlçe Başkanı Gökhan Balcı ve beraberindeki heyet de Ankara’da rekor oy ile

seçilen Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar

diledi.