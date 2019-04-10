Başkan Yılmaz’a Hayırlı Olsun Ziyareti
AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, MHP Pursaklar İlçe Başkanı GökhanBalcı, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’ahayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Başkan Yılmaz’a Hayırlı Olsun Ziyareti
AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatından Başkan Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti
AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Gökhan
Balcı, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’a
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Başkanlık makamında misafirlerini ağırlayan Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz,
ziyaretten ve Cumhur İttifakı’nın elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek,
AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Gökhan Balcı
ve beraberindekilere teşekkür etti. Başkan Yılmaz, Cumhur İttifakı’nın Pursaklar’da güzel bir
seçim süreci yaşadığını belirterek “Bu süreçte gayret eden, destek veren tüm kardeşlerime,
teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bizler Pursaklar’ın tamamının başkanıyız ve
ilçemizi hep birlikte yöneteceğiz” dedi. AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık,
MHP Pursaklar İlçe Başkanı Gökhan Balcı ve beraberindeki heyet de Ankara’da rekor oy ile
seçilen Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar
diledi.
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