Başkanlık Sistemde Kime Ne düşüyor?

Eyüphan Kaya

Bu sistemin hızlı bir tarzda işleyip, meyvesini vermesi için herkese düşen bazı görevler var. Kime ne düşüyorsa zevkle yerine getirip, eski sistemin hastalıklarını yeni sisteme taşımamak lazım bence.

Malum OHAL kalktı, ama bizim kendimize OHAL oluşturmamız lazımdır diye düşünüyorum.

1-Yer altı mafya kendini sorgulayarak feshedecek, adalet bundan ibret alarak aktif bir tarzda çalışacak. Öyle ki bu saha tamamen kapanacak.

2-Uyuşturucu mafyası işlerine son verecek, ülkemizde bunun üzerine kararlılıkla gidiliyor, bu tür işlerle uğraşanların ayak diretmemeleri lazımdır.

3-ÇKS paralarını hak etmeden alan çiftçiler, tövbe istiğfar edecek, aldıkları para ile bina dikmek yerine tarımın kalitesine harcayacaklar.

4-Torpil ve adam kayırma ile meşhur olmuş kimseler dükkânı kapatacaklar.

5-Siyaset asıl mecrasına çekilecek ve vekil meclisin dışında değil, içinde çalışacak, tıpkı askerin kışlaya çekilmesini istediğimiz gibi.

6-Bürokratlarımız profesyonel eylem planları ile çalışacaklar, kağıt üzerinde devleti yönetme modası tarihe karışacak.

7-Okul müdürleri her yıl okuluna bir eylem planı uygulayarak okullar cazibe merkezi haline gelecek.

8-Kendini yetiştirme takati kalmayan öğretmen, yaş ve hizmeti elverişliyse bir an evvel emekliye ayrılacak, değilse öğretmenlik dışında başka bir memuriyete geçecek.

9-Öğretmenlik mesleği “eğitim çalışanı” adlı özel bir yasa ile sözleşmeli statüye geçilecek.

10-Kaymakamlar halk ile selamlaşmak için çalışma ve çaba içinde olacaklar.

*Ben bir ilçede kaymakamlığın istişare edebileceği farklı kesim ve semtlerden 40 kişilik bir istişare ekibi oluşturdum, daha önce bana “Çalış, bakalım.” diyen kaymakam bu çalışmamdan sonra bana randevu bile vermedi. Halbuki bu istişare grubunu oluşturmak için on gün çalışmıştım. İyi ki o kaymakam başka yere atandı da bir az teselli oldum, çünkü halka ne diyeceğimi bilemiyordum.

11-Köy ihtiyar heyetleri aktif hale gelecek, yerel düzeyle kendilerine görev sorumluluk verilecek.

12-Dernekleşme cazip hale gelecek, buluğ çağına gelmiş ya da 18 yaşına gelen her vatandaş başına ayda 10 lira dernek aidatı verilerek mümkünse tüm vatandaşlarımızın en az bir dermeğe üye olması sağlanacak, öyle ki artık vatandaş sivil toplum örgütüne üye olmaktan korkmayacak.

13-Sendika aidatı üye olsun olmasın tüm çalışanlara ödenecek, sendikalar siyasetin arka bahçesi olmaktansa üyeleri için, toplum için uğraşacaklar.

*Ben 7 yıl önce Memur-sen eski genel başkanı Ahmet Gündoğdu’ya dedim ki; “Memur-Sen Akademisi” adıyla bir akademi kurun, üyelerinizi bilgilendirin. Maalesef öyle nitelikli bir çalışma yapılmadı, sendikayı bıraktı vekil oldu, yazık değil mi? Böyle bir sendikanın başında olan birisi vekil olmaya çalışıyorsa bu onun tükenmişliğine işarettir bence.

14-Diyanet barış ve huzur için Cuma hutbeleriyle hizmet edecek, Türkçe ve Türkçülük endeksli hayatın zorunlu yürümesinden vazgeçilecek, yerine göre halk hangi dilden anlıyorsa o dille hutbe okunacak.

15-Vatandaşlık önemli bir nitelik haline gelecek, “ben vatandaşım” diyen birisine karşı her yetkili sesini kesip onu dinleyecek.

16-Siyaset her geçen gün millileşecek, dışarıdan gelen talimatlara kulak asmayacak.

17- Gerek Cumhurbaşkanlığı hükümeti, gerekse meclis yaptığı her işte kamu yararını düşünecek.

18-İller, il istişare kurulları marifetiyle idare edilecek, bu istişare yerel sivil dinamiklerden oluşacak vali bu kurulun üyesi olacak fakat kurulun başkanı olmayacak.

19-Zinhar hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta kalmayacak.

20-Mecburi tüketim mallarında vergi oranı düşecek, vatandaş vergisini zamanında ve ibadet edası ile verecek.

21-Eğitim öğretimizin bir an evvel 15 Temmuz ruhu ile barışık hale getirilecek; Ezan, Sala, Tekbir, Vatan ve Bayrak gibi değerler akran düzeyine göre öğrencilere anlatılacak.

Benden bu kadar, unuttuğum önemli bir şey varsa ki muhakkak vardır, onu da siz ekleyin.

Selam ve selametle kalın, ama size düşen payı da bu yazıdan alın.