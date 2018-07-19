Başkent Ankara, “Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı

ANKARA “AVRASYA DOĞAL BESLENME VE SAĞLIKLI YAŞAM ZİRVESİ”NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ilk kez 2015 yılında düzenlenen “Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’nin dördüncüsü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Konferans Salonu ve Fuaye Alanı'nda düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın, Onur Kurulu'nda yer aldığı zirvede, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ile Kırsal Kalkınma ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı da stant açarak ürünlerini sergiledi.

BÜYÜKŞEHİR ÜRÜNLERİNE YOĞUN İLGİ

Halk Ekmek Fabrikası tarafından hazırlanan "Anadolu'da Ekmek-Ekmeğimizin 12 Bin Yıllık Hikayesi" adlı standına Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

İlk kalıntıları Göbekli Tepe'de rastlanılan buğdaydan bugüne kadar yapılan ekmek çeşitlerinin tanıtıldığı Halk Ekmek standında, 70'ten fazla ürünün hikayesi tek tek anlatıldı.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman’ın da katıldığı zirvede, Büyükşehir Halk Ekmek Fabrikası’nın günde 1 milyon ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Başkentlilerin severek tükettiği ekmek ve çeşitli ürünlerin her gün 418 büfe ve 8 fabrika satış mağazasında tüketiciyle buluştuğunu vurgulayan Sarıduman, “Anadolu ekmeği tat ve mineral açısından oldukça zengin. Biz de bu tat ve geleneği olabildiğince gelecek nesillere taşımak ve ekmek kültürümüzü geliştirmek için çaba harcıyoruz. Bu yüzden Fabrikamızda tamamen el değmeden, hijyenik bir ortamda üretilen Ankara Halk Ekmeğin, Ankaralıların güvenle tüketebileceklerinin garantisini rahatlıkla verebiliyoruz" dedi.

ZİRVEYE EL EMEĞİ DE DAMGASINI VURDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın destekleriyle ev hanımlarına meslek kazandıran ve bu kapsamda kurulan kooperatifler de zirvede stant açtı.

"Çamlıdere Ahşap Atölyesi" çeşitli süs eşyalarını ve ahşap oyma sanatının güzel örneklerini sergilerken, "Nallıhan Han İpek Kooperatifi" de el dokuması ürünlerini Başkentlilerin beğenisine sundu.

Zirvede "Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi" ise tamamen organik olan pancar pekmezi, portakallı havuç reçeli ve sade-sebzeli erişteyi Başkentlilerle buluşturdu.

Tarladan sofraya, üreticiden tüketiciye kadar uzanan geniş bir nüfusun bilimsel olarak doğru bilgilendirilmesinin öneminin anlatıldığı Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’nde; 1071'den 2071'e bin yıllık beslenme alışkanlıkları, sağlık üzerindeki etkileri, doğal beslenme, gıda güvenliği, gıda israfı ve sağlıklı yaşam konuları uzmanlar tarafından detaylı şekilde anlatıldı.