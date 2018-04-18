Başkent Ankara Yenikent'te TOKİ Projesi Ne Zaman Başlayacak?

Ev almada sorun yaşayan ve gereken miktarda maddi kazancı olmayan kimseler için sunulan devlet tarafından büyük kolaylık TOKİ projeleridir.

TOKİ yani asıl adı ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı bir devlet girişimi olarak Başbakanlığa bağlı kurum olarak iş yapmaktadır. Alan olarak inşaat sektöründe bulunan dar gelirli aileler ve buna ek olarak orta gelirli aileler için toplu konut sağlayan içeriği ile hizmet verir. Türkiye’de birçok yerde yapılan projelerden Ankara için en gündemde olan TOKİ projesi mevcuttur. Ankara TOKİ projesi ne zaman başlayacak konusu da diğer yandan akıllara bir soru işareti meydana getirir. Sincan ilçesine bağlı olan bu yerde toplu konut projesi yakın zamanda başlayacağı düşünülmektedir. Bu proje dışında da projeler durmaksızın devam edecektir. Merakla beklenen bu proje için ise bilgilendirme TOKİ tarafından yapılacaktır.

Toplu Konutun Yeni Projelerinden Olan Ankara Yenikent'te TOKİ Projesi Ne Zaman Başlayacak?

Geliri düşük olarak adlandırılan kimseler için belirlenen koşullar çerçevesinde satılan bu evler için bir proje olan Ankara Yenikent’teki TOKİ projesi büyük merak komsudur. Herkesin aklında tek bir soru olarak çıkan Ankara TOKİ projesi ne zaman başlayacak? Bu alanda ikamet etme durumu olan kimselerin istediği bu ev projesinin yakın zamanlarda başlaması önümüzdeki haftalar içerisinde başlayacağı planlanmaktadır. Proje sayesinde daha fazla kişiye ulaşılarak ev sahibi olmada kolaylıkla sunulmaya devam edecektir. TOKİ projesi sayesinde Yenikent satılık daire fiyatları da artış gösterecek gibi duruyor. Herkesin bildiği gibi TOKİ civarındaki evler değerleniyor.

Yeniliklerle Dolu Ankara Yenikent'te TOKİ Projesi Ne Zaman Başlayacak?