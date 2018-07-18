BAŞKENT PARKLARI 24 SAAT KAMERA SİSTEMİ İLE İZLEYECEK

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTİN DÖRT BİR YANINDAKİ PARKLARDA BULUNAN ÇOCUK OYUN ALANLARININ HER BİR NOKTASINI 24 SAAT KAMERA SİSTEMİ İLE İZLEYECEK.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te ilk etapta merkez ve bazı ilçelerdeki toplam 20 parka güvenlik kamerası sistemi kuracak.

Başkentin dört bir yanında bulunan parkları daha da güvenli hale getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği ve çocuk oyun gruplarının bulunduğu parkları, 7/24 saat gözetleyecek kamera sistemiyle donatacak.

KAMERA SİSTEMİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Güvenlik kamera sistemi için ilk pilot uygulama Büyükşehir Belediyesi’ne ait 20 prestij parkta başlatılacak.

Kamera sisteminin parklara yerleştirilmesinden memnuniyet duyan aileler gönül rahatlığı içinde çocuklarıyla birlikte parklarda vakit geçirebilecek. Güvenlik kamera sistemi daha sonra diğer parklara da takılarak, yaygınlaştırılacak.

ELEKTRONİK ORTAMDA DA 24 SAAT GÖZETİM

Parkların 7/24 gözetim altında tutularak izleneceği uygulama sayesinde çocuklar güvenli ve huzurlu bir ortamda oyun oynayabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı işbirliği ile Başkent’teki 20 prestij parka yerleştirilecek güvenlik kamera sistemiyle vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden de parkları canlı olarak izleyebilecek.

ACİL YARDIM BUTONLARI

Parklar ve çocuk oyun alanlarına kamera sisteminin yanı sıra "acil yardım butonları" da konulacak.

Vatandaşlar herhangi bir olumsuzluk durumunda bu butonlara basacak. Butona basılmasıyla birlikte bulunulan parka en yakın emniyet güçleri yönlendirilecek. Güvenlik kameraları ve acil yardım butonlarının takılmasıyla; madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.