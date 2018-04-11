BAŞKENT TOPLU TAŞIMA KARTI “ANKARAKART”, 12 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ HİZMETE GİRECEK OLAN BANLİYÖ TREN HATTI BAŞKENTRAY’DA DA GEÇERLİ OLACAK

BAŞKENT’TE TEK KARTLA TOPLU TAŞIMA İMKANI SAĞLAYACAK ANKARAKART’TA TEK BİNİŞLİK BİLET ÖĞRENCİ İÇİN 1,75 TL, TAM İSE 2,5 TL OLACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma kartı Ankarakart, 12 Nisan Perşembe günü hizmete girecek olan Banliyö tren hattı BAŞKENTRAY ’da eş zamanlı olarak kullanılmaya başlanacak.

Sincan- Kayaş arasında günlük 520 bin yolcu taşıması öngörülen BAŞKENTRAY’da, Ankarakart’ın tek biniş fiyatı öğrenci için 1,75 TL, tam için de 2,5 TL olacak.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları otobüs, metro ve Ankaray’ın yanı sıra özel toplu taşıma araçlarında kullanılan Ankarakart’ın, BAŞKENTRAY sisteminde de geçerli olmasıyla birlikte Başkent’te tek kartla ulaşım için bir adım daha atılmış olacak.

Ankarakart uygulamasına alt yapı çalışmaları devam eden Mavi Özel Halk Otobüslerinin de katılmasıyla, “Başkent’te tek kartla toplu ulaşım” imkanı sağlanacak.

ULAŞIMDA TEK KART DÖNEMİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, göreve geldiği günden itibaren 24 saat kesintisiz ulaşım, bakiye aktarımı, uzak ilçelere belediye otobüsü hizmeti, tek binişlik kartlarda indirim gibi birçok yeniliğe imza atarken, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak olan tüm toplu taşıma araçlarında Ankarakart’ın kullanılması yönünde talimat verdi.

Başkent toplu taşımacılığına büyük kolaylık sağlayacak olan Başkentray’ın yapım çalışmaları sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın “ Ankarakart ”ın banliyö hatlarında da kullanılabilmesine imkan tanıyacak olan protokolü imzaladı. Ankarakart’ın banliyö hattında da kullanılabilmesi amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde, taşıyacağı yolcu sayısı ve araç trafiğine sağlayacağı katkı ile Ankara şehir içi ulaşımına nefes aldıracak olan BAŞKENTRAY’ın diğer toplu taşıma araçlarıyla entegrasyonuna da böylece imkan tanınmış oldu.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen tek kartla ulaşım uygulamasına Mavi özel halk otobüslerinin de dahil olmasıyla birlikte Başkent’teki tüm toplu taşıma hizmetleri Ankarakart’la gerçekleştirilmiş olacak.

Başkentliler ayrıca Başkentray İstasyonları’na kurulan Ankarakart Dolum Matikleri’nden de kartlarını doldurabilecekler.