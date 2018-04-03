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Başkent’in doğal güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor

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Başkent’in doğal güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor
ANKARA’NIN YANI BAŞINDA RENGARENK DOĞASIYLA SİZE KUCAK AÇAN, AİLECE GEZEBİLECEĞİNİZ YERLERE GİTMEYE HAZIR MISINIZ?

Gezi Dosyası devam ediyor… Ailecek keyifle gezip görebileceğiniz Başkent’in doğal güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor.

        

AĞAÇLARLA KAPLI BÜYÜLÜ BİR PARK: ŞAHİNLER TABİAT PARKI

Ankara’ya 30 kilometre uzaklıkta Kızılcahamam’da bulunan saklı bir cennet  aslında “Şahinler Tabiat Parkı”…

İstanbul Karayolu üzerinde yer alan Şahinler Tabiat Parkı, zengin orman varlığı ile görenleri büyülüyor. Yaz kış yapraklarını dökmeyen karaçam ve sarıçam ile kayın, meşe, ardıç ağaçlarıyla kaplı bölgede yürüyüş ve spor yapmak ayrı bir keyif...

 

SİNCAP, TAVŞAN VE ÖRDEKLERLE DOLU BİR MEKAN

Doğal göletiyle yaz, kış ve bahar aylarında farklı bir görsel şölene ev sahipliği yapan Şahinler Tabiat Parkı; eğreltiotu, çayırotları, ısırgan, kuşburnu, orman sarmaşığı gibi çok sayıda bitkiyi de bir arada görebileceğiniz nadide yerlerden.

Volkanik tüf ve andezitlerden oluşan bölge ayrıca yaban hayatı ile de dikkat çekiyor. Tilki, çakal, sansar, sincap, tavşan, kurt ve kekliklerin yer aldığıparkta piknik ve kamp da yapabilirsiniz.

Mevsimine göre çiçek bahçesine dönüşen Şahinler Tabiat Parkı’nda mis gibi bir havada, sakinlik içinde huzuru bulabilirsiniz.

 

BALIK KEYFİ İÇİN KAYIKBAŞI…

Ankara’ya yaklaşık 2 saat uzaklıkta yer alan Nallıhan ilçesi, doğa harikası birçok mekanın da toplandığı adres.

Nallıhan’ın Sarıyar Mahallesi’nde yer alan Kayıkbaşı Mevkii, yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerine huzur veren bir mesire alanı… Balıkçı tekneleriyle dolu gölde balık avlamak ise ayrı bir keyif... Baraj gölü etrafında bol bol oksijen alarak yürümek, spor yapmak isteyebilir, rengarenkdoğanın sunduğu manzarayı seyredebilirsiniz.

 

UYUZSUYU ŞELALESİ-KARACASU

Başkent’e 200 kilometre uzaklıktaki Uyuzsuyu Şelalesi, her yıl Mart aylarının ortasından itibaren 60 metre yükseklikten akarak artan su miktarı ile doğseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak yeri… Sarıçalı Dağı eteğinde yer alan ve yıl boyu 36 derece su sıcaklığı ile dikkat çeken Uyuzsuyu Şelalesi, eşsiz güzelliği ve huzur veren doğasıylatrekking yapanların da gözdesi. Seyir teraslarında oturmayı ve piknik yapmayı seven Başkentlilerin tercih ettiği mekanlar arasında yer alan şelale, halk arasında deri hastalıklarına iyi gelmesiyle de tanınıyor.

 

NALLIHAN KUŞ CENNETİ

Gökyüzünde uçan kuşların sesleriyle hem görsel hem de işitsel bir şölene şahitlik etmek isterseniz gideceğiniz adreslerden biri de 180’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti.

Aladağ Çayı’nın Sarıyar Barajı’yla birleştiği havzada yer alan Nallıhan Kuş Cenneti, kuşların doğal yaşam alanlarını kamera sistemiyle 24 saat izleme imkanı veriyor. Yürüyüş yolları sayesinde çok sayıda farklı kuş türünü özellikle de soyu tükenmekte olan kara leyleği görebileceğiz 425 hektarlık bölge,1994 yılından itibaren koruma altında.

 

RENK CÜMBÜŞÜ KIZ TEPESİ

Nallıhan Kız Tepesi değişik jeolojik yapısıyla dikkat çeken ender mekanlardan…

Çökelme ortamının özelliklerini yansıtan sarı, kahve ve kırmızı tabakaların üst üste gelmesiyle oluşan yer tabakasıyla adeta gökkuşağı renklerine bürünen Kız Tepesi, doğal güzelliği ile fotoğrafçıları da büyülüyor.

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