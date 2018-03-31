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Başkent’in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 30’u geçti

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Başkent’in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 30’u geçti
BU YILIN İLK ÜÇ AYINDA BARAJLARA 231 MİLYON METREKÜP SU GELDİĞİNİ AÇIKLAYAN ASKİ GENEL MÜDÜRÜ CUMALİ KINACI: “KIŞ AYLARININ KURAK GEÇMESİNE RAĞMEN, SON BİR AYDIR ARALIKLARLA YAĞAN YAĞMUR BARAJLARIMIZDAKİ SU REZERVİNİ ARTTIRDI”

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Başkent’in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 30’u geçtiğini bildirdi.

 Dünya genelinde kurak geçen kış aylarının ardından, son haftalarda yağan yağmurların yüz güldürdüğünü kaydeden Genel Müdür Kınacı, “Baraj havzalarını besleyen dağlardaki karların erimesi ve son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki su miktarında önemli miktarda artış sağladı” dedi.

 

400 MİLYON METREKÜP İÇME SU REZERVİ

 

Ankara’nın içme suyu ihtiyacınıntemin edildiği Çamlıdere, Eğrekkaya, Kurtboğazı, Kavşakkaya, Akyar, Çubuk ve Elmadağ Kargalı barajlarının toplam kapasitesinin 1 milyar 586 bin 513 bin metreküp olduğunu ifade eden Genel Müdür Kınacı,barajlarda 466 milyon 798bin metreküp suyun bulunduğunu, bunun ise 400milyon metreküplük kısmınınkullanılabileceğini söyledi.

ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, yağışların az olduğu, mevsimin kurak geçtiği dönemlerde takviye amaçlı Kızılırmak’tan alınan suyun şehir şebekesine verildiğini kaydederek,Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Kesikköprü ve Hirfanlıbarajlarının toplam kapasitesinin ise 7 milyar metreküp civarında olduğunu kaydetti.  

 

YILIN İLK ÜÇ AYINDA 231 MİLYON METREKÜP SU GELDİ”

Bu yılın ilk üç ayında barajlara 231 milyon metreküp su geldiği bilgisini veren Kınacı,geçen yıl aynı dönemde gelen su miktarına ilişkin bilgileri de paylaştı:

“Barajlarımıza 2017 yılının ilk üç ayında toplamda 98 milyon, tüm yıl içinde ise 383 milyon metreküp su gelmiş. Oysa bu yılın başından itibaren ilk üç ayda eriyen karlar ve yağan yağmurlar sayesinde barajlarımıza 231 milyon metreküp su geldi. İnşallah bahar aylarıyla birlikte Ankaramıza daha çok yağmur yağar da barajlarımızın su rezervi yükselir.”

 

GÜNLÜK 1 MİLYON 100 BİN METREKÜP SU TÜKETİLİYOR

Barajlardan gelen suyunİvedik, Pursaklar ve Çubuk içme suyu arıtma tesislerinde arıttıktan sonra şehir şebeke suyuna verildiğini kaydeden Kınacı, “Başkent’in tükettiği içme ve kullanma su miktarı günlük ortalama 1 milyon 100 binmetreküp civarındadır. Kızılırmak’tan aldığımız suyun dışında toplamda 7 barajımızda bulunan 400 milyon metreküplük su rezerviyle hiç yağmur yağmasa bile Başkentimizin 1 yıllık suyu bulunuyor” diye konuştu.

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