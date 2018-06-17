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Başkent'in İmar Yönetmeliği güncellendi

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Başkent'in İmar Yönetmeliği güncellendi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANARAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN ONAYINA SUNULAN YENİ İMAR YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

Başkent’in imarına yön verecek yeni İmar Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” ne uyumlu hale getirdiği ve 18 Ocak 2018 tarihinde bakanlığın onayına sunduğu yönetmelik böylece güncellendi. 

1+0 DAİREYE İZİN YOK

Yeni İmar Yönetmeliği Başkent’in güncel ve yerel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile 25 ilçe belediyesinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından hazırlandı.

Başkent’te imar konusunda çalışma yapan kurum ve kuruluşlarca merakla beklenen ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da onaylanan yeni yönetmelikle, inşaat alanında pek çok yenilik hayata geçirilecek. Bunların başında en önemli düzenleme, 1+0 stüdyo tipi daireler için getirildi.  Bundan sonra Başkent’te 1+0 daire yapımı yasaklanacak. Binalara yağış nedeniyle oluşabilecek taşkın riskine karşı da kot ayarı yapılacak, çevre düzenlemesi zorunlu olacak.    

Yeni İmar Yönetmeliği ile Ankara’da inşaat sektörünü yakından ilgilendiren düzenlemelerden bazıları şöyle: 

-Su taşkın riski bulunan alanlarda kret (dere) kotuna, 1.50 metre ilave edilecek. Tespit edilen kotun altına iskan yapılamayacak. Hiçbir şekilde bu seviyenin altında otopark giriş-çıkışı, kapı ve pencere gibi herhangi bir boşluk bırakılmayacak

 

-Kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisi zorunlu olacak

 

-Her müstakil konutta en az 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak, 1 banyo ve 1 tuvalet bulunacak. Oturma ve yemek kısmı gibi birleşik kullanma imkanı sağlayan mahaller 1 oda olarak kabul edilecek

 

-Her konut için 0.50 metreküp su deposu ayrılacak. Yapı brüt inşaat alanı 500 metrekareden az olanlarda en az 2 metreküp, 500-1000 metrekare olanlarda ise en az 10 metreküp hacimli su deposu bulundurulması zorunlu olacak

 

-Binanın dışında kalan alanın her 15 metrekaresi için belediyece tespit edilecek cinste en az 5 yaşında bir ağaç dikilecek. Çevre düzenlemesi yapılmamış ve gerekli sayıda ağaç dikilmemiş binalara yapı kullanma izni verilmeyecek

 

-Katların iç yüksekliği, asma katlar hariç 2.60 metreden, bölge kat nizamı planlı alanlarda 2.40 metreden az olmayacak

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