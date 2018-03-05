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Başkent’in kültür-sanat mabedi; Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi

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Başkent’in kültür-sanat mabedi; Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi
Hizmete açıldığı günden itibaren Başkent Ankara’nın en büyük eksiklerinden birini tamamlayan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, ulusal ve uluslararası festival, şenlik ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

30 bin metrekarelik alan içinde yer alan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nin salonları, konserlerden tiyatrolara, festivallerden eğitim seminerlerine, sirk gösterilerinden sergilere kadar yüzlerce ücretsiz etkinliği Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sundu.  Son 6 aylık zaman diliminde 5 milyondan fazla vatandaş Başkent’in kültür sanat mabedi Nazım’da kültür sanat etkinliklerini takip etme fırsatı buldu.

Sanat sınırları kaldırır, acıları yok eder

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Sanatın her dalı, ülkeleri, milletleri birbirine yaklaştıran, farklılıkları ortadan kaldıran, dünyayı güzelleştiren, sınırları ortadan kaldıran, acıları yok eden tek şeydir. Belki de bu dünyadaki her icattan daha güzel ve değerlidir. Ben Nazım hikmet gibi dünya sanatçılarının ve sanatın her dalının insanlığı birleştirdiğine, barış, kardeşlik ve sevgiyi pekiştirdiklerine inanıyorum. Nazım Hikmet toplumun her kesimine hitap eden, herkesin evi olan bir merkez haline geldi. Bu büyük bir gurur” dedi.

Sezon boyunca Yenimahalle sahnelerinin çeşitli etkinliklerle dolup taşacağını hatırlatan Başkan Yaşar “Tüm yurttaşlarımızı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’mize, belediyemizin düzenlediği birbirinden güzel ücretsiz kültür etkinliklerine davet ediyorum” diye konuştu.

Etkinlikler devam ediyor

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi bin 600 kişilik büyük salonu, 500 kişilik Yıldız Kenter Tiyatro Salonu, Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu ve konferans salonları ile siyasi partilerin kongrelerinden, uluslar arası müzik festivallerine, tiyatro ve konserlerden televizyon programı çekimlerine kadar geniş bir yelpazede Başkentlilerin uğrak merkezi olmaya devam ediyor.

Merkezi konumu ve teknik altyapısı ile dikkat çeken merkezdeki ücretsiz kültür etkinlikleri 8 Mart Perşembe Günü saat 19.30’da Emekçi Kadınlar Konseri, 9 Mart Cuma günü saat 19.30’da ise Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konseri ile devam edecek. 

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