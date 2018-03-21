BAŞKENT’İN TARİHİ DOKUSU SARAÇOĞLU MAHALLESİ PROJESİ İLE YENİDEN CANLANACAK

121 BİN METREKARELİK ALANI KAPSAYAN SARAÇOĞLU MAHALLESİ’NDE YAPILACAK KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI İLE KIZILAY’IN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK.

Başkent’in kalbi Kızılay'ın merkezinde yer alan Saraçoğlu Mahallesi 'nin özgün dokusunu koruyacak ve eski görkemine kavuşturacak proje hayata geçiriliyor.

3 Temmuz 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kentsel dönüşüm kapsamına alınan “Saraçoğlu Mahallesi Projesi”nin tanıtım toplantısına; Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Emlak Konut Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kurum katıldı.

TARİH KOKAN MAHALLE

Maliye Bakanlığı ve Emlak Konut ortaklığıyla hayata geçirilecek proje; geleneksel Türk Evi kurgusuyla 1940'lı yıllarda Emlak Bankası tarafından kamu çalışanları için hayata geçirilen ve Cumhuriyet'in ilk toplu konut uygulamalarından biri özelliğine sahip Saraçoğlu Mahallesi’ni içine alacak.

121 bin metrekarelik alana kurulu bulunan, çınar ve kestane ağaçlarıyla çevrelenmiş olan mahalle, doğal klima etkisiyle ve yemyeşil dokusuyla da öne çıkacak.

ANKARA’YA NEFES ALDIRACAK PROJE

Maliye Bakanı Naci Ağbal, projenin Ankara’ya yeni bir soluk kazandıracağını belirterek, “Cumhuriyet tarihine tanıklık etmiş bir alan burası ve etrafındaki duvarları kaldıracağız, çitleri kaldıracağız. Vatandaşlarımız için gece gündüz 24 saat canlı bir şekilde yaşayan bir Saraçoğlu Mahallesi’ni birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Proje toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de yeni bir yaşam alanı yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Özhaseki, şöyle konuştu:

“Bir şeyi korumak, restore etmek, ayağa kaldırmak yetmiyor. Aynı zamanda bu ayağa kaldırdığınız eserin içine fonksiyon yüklemek de başlı başına bir iş. Eğer bir binada nefes alınıp veriliyorsa o bina yaşıyor demektir. İçerisinde nefes yoksa bir müddet sonra o bina da yok oluyor. Biz de bu projeyle yeni bir yaşam merkezi ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz.”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Saraçoğlu Mahallesi Projesi’nin Başkent’e yeni bir değer katacağını vurgulayarak, “Bu tarihi mekanın heba edilmesi endişesi bu proje ile ortadan kalkacak. Titizlikle ortaya çıkarılan proje hem şehrin değerini arttıracak hem de çevreyle dost olacak. Hem kültür hem turist hem ticaret hem de konut fonksiyonlarını bir arada barındıracak” diye konuştu.

ÇOK YÖNLÜ PROJE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da projenin Ankara’nın merkezi Kızılay’a yeni bir soluk getireceğine dikkati çekerek, projenin önemini şu sözlerle anlattı:

“Ankaramız için çok önemli bir proje. Ankaramıza ayrı bir değer katacak. Keçiören Metrosu’nun Kızılay’a gelmesi ardından da Güvenpark’taki metro istasyonun inşaatının tamamlanmasıyla birlikte inşallah oradaki dolmuş durakları da yer altına alınacak. Saraçoğlu Mahallesi ve Güvenpark’ı bir bütün olarak düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor.”

“GENELKURMAY KARARGAHI MÜZE OLACAK”

Başkan Tuna, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK ile Silahlı Kuvvetler unsurlarının şehir merkezinden taşınması çalışmalarını hatırlatarak,“Kuvvet komutanlıkları ile Genelkurmay Karargâhı’nın Zırhlı Birlikler’e taşınmasının ardından hükümetimizin de onay vermesi halinde Genelkurmay Başkanlığını müze yapmayı ve bu bölgeyi yayalara açmayı planlıyoruz.”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de milli mimarinin en önemli örneklerinden biri olan Saraçoğlu Mahallesi’nin korunmasının önemine dikkat çekerek, “Proje sayesinde Kızılay tekrar eski canlı günlerine kavuşacak” dedi.