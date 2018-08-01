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Başkent'li Müzikseverler, Günbatımı Dinletileri’nde İkinci Kez Bir Araya Geldi

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Hatice Kasapoğlu

Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD) tarafından düzenlenen “Günbatımı Dinletileri” 27 Temmuz akşamı gerçekleşen ikinci etkinliğiyle renkli görüntülere sahne oldu. Başta Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ertuğrul ve Dernek üyelerinin katılım sağladığı etkinliğe Ankaralı müzikseverlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Şehrin sanat yaşamına renk katmak amacıyla Kolejli İş İnsanları Derneği tarafından organize edilen Günbatımı Dinletileri’nin ikincisi Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleşti. Güneşin batış saatine denk gelen etkinlik 19.30’da başladı ve dinleyicilerine alaca karanlığın müzik ziyafetiyle bütünleştiği bir akşam yaşattı.

Unutulmaz Performans…

Her konserin farklı temalarda kurgulandığı etkinlikler serisinin ikincisi Popüler Klasikler temasında gerçekleşti. Genç müzisyenler Püren Üstün, Pınar Bayer ve İpek Gürel’in sahne performansları ise katılımcılardan büyük alkış aldı.

Konserler Yaz Boyunca Devam Edecek…

Şehrin pek çok bölgesinden gelen katılımcıları aynı noktada buluşturarak bir kültür ekosistemi oluşturan etkinlikler serisi, Eylül ayında Tango ve Flamenko gibi farklı temalarla devam edecek.

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