BAŞKENTLİLERİN 4,5 SENEDİR BEKLEDİĞİ SİNCAN-BATIKENT-KIZILAY METRO HATTI’NIN BATIKENT’TEKİ AKTARMASI KALKTI

ANKARALILAR 3 TEMMUZ’DAN İTİBAREN SİNCAN VE ERYAMAN’DAN KIZILAY’A AKTARMASIZ BİR ŞEKİLDE ULAŞABİLECEKLER.

Başkentlilerin 4,5 yıldır beklediği Sincan-Batıkent-Kızılay Metro hattının, Batıkent’ten itibaren hem Kızılay hem de Sincan istikametinde aktarma işlemi sona eriyor.

Aktarmasız ulaşım müjdesini veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna,“3 Temmuz Salı gününden itibaren Sincan ve Etimesgut’tan Kızılay’a aktarmasız metro seferimiz başlıyor” dedi.

AKTARMA TARİH OLUYOR

2014 yılı Şubat ayında açılan Sincan-Batıkent Metro hattı, artık aktarmasız bir şekilde Kızılay’a kadar devam edecek.

Başkent’te, “ortak akıl” ilkesi çerçevesinde vatandaş odaklı çalışmalara imza atan ve devrim niteliğindeki kararlarla Başkentlileri sevindiren Başkan Tuna, ulaşım ve alt yapıda yeni müjdelerin olacağını da söyledi.

YENİ SETLERLE AKTARMASIZ ULAŞIM

Sincan’dan Kızılay’a, Kızılay’dan da Sincan’a olan metro güzergahında Batıkent’teki aktarmanın sona erdiğini ve 6’lı setlerle seferlerin devam edeceğini açıklayan Başkan Tuna, ulaşımda vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını ve hayata geçirdiklerini ifade etti.

Başkentlilerin daha rahat ve konforlu yolculuk yapabilmeleri amacıyla bu kararı aldıklarını vurgulayan Başkan Tuna, “Yeni vagonlar alıyoruz, bunlar da parti parti geliyor. Bazılarının imalatları devam ediyor. Vagon sayıları artıkça özellikle pik saatlerde, trenlerin sefer periyotlarındaki zaman aralığı da kısalmış olacak” açıklamasını yaptı.

ÖNCELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİ

Aktarma nedeniyle uzayan seyahat süresinin de bu sayede azalacağına dikkati çeken Başkan Tuna, Başkentlilerin yaşadıkları sıkıntıları öncelikleri arasına aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımızın beklediği bir uygulamaydı. Özellikle sabah işe giderken, bir araca binip, ondan sonra tekrar başka bir araca binmek zaman kaybına neden oluyordu. Ayrıca konfor açısından da uygun değildi. Vatandaşımıza daha iyisini yapmamız gerekiyor. Başkentliler her şeyin en iyisine layık. Bu yüzden de çalışmalarımızı her zaman vatandaş odaklı olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”