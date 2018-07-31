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Başkentray Projesi’nin Mamak sınırları içerisindeki kalan hattında yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor

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Başkentray Projesi’nin Mamak sınırları içerisindeki kalan hattında yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor
Başkentray Projesi’nin hizmete geçmesiyle birlikte Mamak sınırları içerisindeki kalan hattın, yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ana arterlerden biri olan Mamak Caddesi’ndeki durağın çevre çalışmalarını yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hattın ulaşımda sağladığı kolaylıkla beraber, belediye olarak bizlerde çevresindeki alanları en verimli şekilde değerlendirerek vatandaşlarımızın çeşitli faaliyetlerini gerçekleştirebileceği ortamlar hazırlıyoruz” dedi.

 

154 araçlık otopark

Yaklaşık 9 bin metre karelik alanda çevre düzenlemesinin yapıldığı Mamak durağında 4 bin 957 m2 yeşil alana ayrılırken, içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, fitness alanı, koşu parkuru yer alacak. Köprü ayaklarının altındaki 7 bin 628 m2’lik alan ise otopark olarak kullanılacak. 154 araçlık  kapasiteye sahip olacak alan trafiğe de rahat bir nefes aldıracak.

 

Yeşil alana önemli bir yer arıyoruz

Hattın açılmasıyla birlikte çevre düzenlemelerinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Akgül, “Mamak’ta hayata geçen projelerde yeşil alana önemli bir yer arıyoruz. Göreve geldiğimizde kişi başına Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 6,56 iken, bu sayı 9 yılda 8,89’a ulaştı” dedi.

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