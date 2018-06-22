Başkent'te Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Anadolu Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili olarak alınacak emniyet tedbirleri kapsamında;

23 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 09.00’dan itibaren etkinlik sona erene kadar; • Anıt Caddesi (Gençlik Caddesi-Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası), • Kazım Karabekir Caddesi Ulaştırma Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası (Ulaştırma Kavşağı alt geçit dahil), • Hipodrom Caddesi’nden Kazım Karabekir Caddesi Anadolu Meydanı istikametine dönüş yan varyantı (Büyükşehir Belediyesi tarafı), • GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası), • Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), • Celal Bayar Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne dönüş yan varyantları ve • Anadolu Meydanı ile buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.