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Başkent'te Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar

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Başkent'te Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar
Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Anadolu Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili olarak alınacak emniyet tedbirleri kapsamında;

23 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 09.00’dan itibaren etkinlik sona erene kadar;

• Anıt Caddesi (Gençlik Caddesi-Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası),

• Kazım Karabekir Caddesi Ulaştırma Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası (Ulaştırma Kavşağı alt geçit dahil),

• Hipodrom Caddesi’nden Kazım Karabekir Caddesi Anadolu Meydanı istikametine dönüş yan varyantı (Büyükşehir Belediyesi tarafı),

• GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası),

• Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası),

• Celal Bayar Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne dönüş yan varyantları ve

• Anadolu Meydanı ile buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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