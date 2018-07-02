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Başkent'te Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar

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Başkent'te Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar
2 Temmuz 2018 Pazartesi günü 17.00-19.30 saatleri arasında, Sıhhiye Toros Sokak’ta toplanılarak Anadolu Meydanı’na kadar yürümek suretiyle yapılacak “2 Temmuz Anması”..

2 Temmuz 2018 Pazartesi günü 17.00-19.30 saatleri arasında, Sıhhiye Toros Sokak’ta toplanılarak Anadolu Meydanı’na kadar yürümek suretiyle yapılacak “2 Temmuz Anması” konulu toplantı ve gösteri yürüyüşü nedeniyle 02 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 15.00’ten etkinlik sona erene kadar,

•Toros Sokağı’nın tamamı,

•Anadolu Meydanı,

•Kazım Karabekir Caddesi (Anadolu Meydanı ile Ordu Evi-MKE Binası hizası arası),

•Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası),

•GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası),

•Anıt Caddesi (Turgut Reis Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası, Anıt Caddesi’nden Anadolu Meydanı’na gelen araçlar Turgut Reis Caddesi’ne yönlendirilecektir.)
araç trafiğine kapatılacaktır. 

Ayrıca grup yürüyüşe geçtiği esnada kademeli şekilde Celal Bayar Bulvarı çift yönlü (Sıhhiye Köprüsü ile Kazım Karabekir Caddesi kesişimi arası) olarak ve Kazım Karabekir Caddesi’nden Celal Bayar Bulvarı Sıhhiye istikametine çıkış yan varyantı araç trafiğine kapatılacaktır.  

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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