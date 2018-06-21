Başkent'te Asayiş Faaliyetleri

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce 31.05.2018 günü saat 08.00’den 14.06.2018 günü saat 08.00’e kadar ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören...

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce 31.05.2018 günü saat 08.00’den 14.06.2018 günü saat 08.00’e kadar ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda; GBT sorgusu yapılan 201.577 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2.126’sı yakalanmıştır.

218 şahıs, çeşitli suçlardan (hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık vb.) tutuklanmış; 47.696 otomobil kontrol edilmiş, 42’sinin çalıntı olduğu tespit edilmiştir.

38 motosiklete ve 174 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapılmıştır. 961 şahsa ise idari işlem yapılmıştır.

Ayrıca uygulamalarda;

• 2 adet ruhsatlı tabanca,

• 60 adet ruhsatsız tabanca,

• 28 belgesiz tüfek,

• 33 adet kurusıkı silah,

• 15 adet kesici ve delici alet,

• 1.664 adet değişik çapta fişek,

• 1.814 gram uyuşturucu madde,

• 537 adet uyuşturucu hap,

• 2.963 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.