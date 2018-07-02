Başkent'te Asayiş Faaliyetleri

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce, 14.06.2018 günü saat 08.00'den 28.06.2018 günü saat 08.00'e kadar, ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak...

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce, 14.06.2018 günü saat 08.00'den 28.06.2018 günü saat 08.00'e kadar, ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda;

GBT sorgusu yapılan 177.546 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1.800’ü yakalanmış; hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık vb. suçlardan 181 şahıs tutuklanmıştır.

47.294 oto kontrol edilmiş, çalıntı olan 40 araç bulunmuştur.

50 motosiklete, 206 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapılmıştır.

727 şahsa idari işlem yapılmıştır.

Ayrıca uygulamalarda;

•1 adet ruhsatlı tabanca,

•59 adet ruhsatsız tabanca,

•1 belgeli tüfek,

•33 belgesiz tüfek,

•52 adet kurusıkı silah,

•26 adet kesici ve delici alet,

•1.443 adet değişik çapta fişek,

•2.155 gram uyuşturucu madde,

•1.651 adet uyuşturucu hap,

•7.579 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.