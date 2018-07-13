Başkent'te Asayiş Faaliyetleri

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce 28.06.2018 günü saat 08.00’den 12.07.2018 günü saat 08.00’e kadar ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve...

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce 28.06.2018 günü saat 08.00’den 12.07.2018 günü saat 08.00’e kadar ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda GBT sorgusu yapılan 210.180 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2.026’sı yakalanmıştır.

214 şahıs, çeşitli suçlardan (hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık vb.) tutuklanmış; 43.197 otomobil kontrol edilmiş, 30’unun çalıntı olduğu tespit edilmiştir.

54 motosiklete ve 227 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapılmıştır. 844 şahsa ise idari işlem yapılmıştır.Ayrıca uygulamalarda;

•5 adet ruhsatlı tabanca,

•82 adet ruhsatsız tabanca,

•7 belgeli tüfek,

•164 belgesiz tüfek,

•81 adet kurusıkı silah,

•30 adet kesici ve delici alet,

•2.412 adet değişik çapta fişek,

•1.296 gram uyuşturucu madde,

•2.813 adet uyuşturucu hap,

•5.571 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.