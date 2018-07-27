Başkent'te Asayiş Faaliyetleri

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce, 12.07.2018 günü saat 08.00'den 26.07.2018 günü saat 08.00'e kadar, ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle..

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce, 12.07.2018 günü saat 08.00'den 26.07.2018 günü saat 08.00'e kadar, ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda;

GBT sorgusu yapılan 209.934 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2.198’i yakalanmış; hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık vb. suçlardan 207 şahıs tutuklanmıştır.

43.799 oto kontrol edilmiş, çalıntı olan 41 araç bulunmuştur.

29 motosiklete, 254 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapılmıştır.

1.027 şahsa idari işlem yapılmıştır.

Ayrıca uygulamalarda;

•6 adet ruhsatlı tabanca,

•67 adet ruhsatsız tabanca,

•5 belgeli tüfek,

•1.097 belgesiz tüfek,

•63 adet kurusıkı silah,

•32 adet kesici ve delici alet,

•2.169 adet değişik çapta fişek,

•4.427 gram uyuşturucu madde,

•1.671 adet uyuşturucu hap,

•2.838 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.