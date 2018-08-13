Başkent'te Asayiş Faaliyetleri

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce 26.07.2018 günü saat 08.00’den 09.08.2018 günü saat 08.00’e kadar ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesi...

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce 26.07.2018 günü saat 08.00’den 09.08.2018 günü saat 08.00’e kadar ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda GBT sorgusu yapılan 228.639 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1.965’i yakalanmıştır.

244 şahıs, çeşitli suçlardan (hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık vb.) tutuklanmış; 45.345 otomobil kontrol edilmiş, 31’inin çalıntı olduğu tespit edilmiştir.

90 motosiklete ve 183 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapılmıştır. 1.196 şahsa ise idari işlem yapılmıştır.

Ayrıca uygulamalarda;

•8 adet ruhsatlı tabanca,

•87 adet ruhsatsız tabanca,

•2 belgeli tüfek,

•55 belgesiz tüfek,

•64 adet kurusıkı silah,

•18 adet kesici ve delici alet,

•3.061 adet değişik çapta fişek,

•2.284 gram uyuşturucu madde,

•1.359 adet uyuşturucu hap,

•3.196 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.