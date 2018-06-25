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Başkent'te "Erkek Olmak ve Baba Olmak" konulu eğitim programı düzenlendi

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Başkent'te "Erkek Olmak ve Baba Olmak" konulu eğitim programı düzenlendi
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “İYİ BİR BABA VE EŞ NASIL OLMALI” KONULU EĞİTİM PROGRAMININ İKİNCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "Erkek Olmak ve Baba Olmak" konulu eğitim programına ilgi giderek artıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan erkek personelin katıldığı eğitim programının ikincisi de tamamlandı.

 

İYİ BİR BABA VE EŞ OLMANIN SIRLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından verilen 8 haftalık eğitimde, "İyi bir baba nasıl olmalı?”, “Aile içi şiddet nasıl önlenir?” ve "İlgili bir eş nasıl olunur?" gibi davranış biçimleri tek tek anlatıldı.

Belediye personeli eğitimin sonunda; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Kent Estetiği Daire Başkanı Ali Osman Kesikbaş ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Samiye Korkmaz’ın da katıldığı törenle sertifikalarını aldı.

 

DAVRANIŞ BİÇİMİ NASIL OLMALI?

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, projenin önemine vurgu yaparak, "Eş olmak ve babalık eğitimi, eksiklerimizi tamamlamak adına güzel bir çalışma” derken, eğitim programına katılan erkek personel de bu eksiklikleri giderme noktasında kendilerini geliştirdiklerini şu sözlerle ifade ettiler:

 

-Mustafa Serin (37 yaşında):“Aldığım eğitimden son derece memnun kaldım. Bu tip eğitimler ilkokullarda ders olarak verilmeli diye düşünüyorum. Çocukların küçük yaşlarda bilinçlendirilmesinin daha iyi olacağı kanaatindeyim. Biz bu yaşta doğru bildiğimiz şeylerin yüzde 80'inin yanlış olduğunu gördük. Bir çocukla sohbet ederken onun seviyesine inmenin, onunla göz teması kurarak konuşmanın daha doğru olduğunu ve çocuğa 'babam beni dinliyor, değer veriyor' düşüncesini aşıladığını öğrendik."

 

-Şemsettin Bayniş (41 yaşında): "Bu eğitim kendimizde göremediğimiz şeylere karşı farkındalık oluşturdu. Dışarıdan bir gözün bize yaptığı eleştiriler gerçekten çok değerliydi. Burada öğrendiklerimi eşimle, çocuklarımla paylaştım ve onlarda da değişimler oldu. Mesela öfke kontrolünü öğrendim. Ev içerisindeki sohbetlerimizin boyutları değişti, artık daha sıcak sohbetlerimiz oluyor. Çocuklarımla iletişimimizde de farklılıklar var. Artık kapıyı koşarak açıyorlar ve beni daha sıcak karşılıyorlar.”

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen eğitim programından bugüne kadar toplam 34 erkek personel yararlandı.

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