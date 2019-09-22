Başkentte gerçekleştirlen "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği

Etkinlik 22.09.2019, 13:34
Başkentte gerçekleştirlen "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği
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