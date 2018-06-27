Başkent'te "Göl ve Göletlerin Balıklandırılması Projesi” büyük ilgi görüyor

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖL VE GÖLETLERİ BALIKLANDIRMA ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü, "Göl ve Göletlerin Balıklandırılması Projesi” büyük ilgi görüyor.

Bu yıl Başkent’teki göl ve göletlerin balıklandırılması çalışmalarına Mavi Göl’den (Bayındır Barajı) başlandı.

YAVRU SAZANLAR SUYLA BULUŞTURULUYOR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Antalya Kepez Üretim Tesisleri’nden alınan 29 bin yavru sazan, Başkent’teki tüm göl ve göletlere bırakılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu da Mavi Göl’de katıldığı balıklandırma çalışmasında, proje ile sportif olta balıkçılığını geliştirerek, bölge halkına sosyo-ekonomik yönden katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Başkentlilerin de büyük ilgi gösterdiği balıklandırma çalışmasının detaylarını anlatan Eraslanoğlu, "Bakanlık ve üniversite işbirliği ile Başkent'te balık popülasyonunu artırmak için projeler üretip hayata geçiriyoruz. Hem bölge halkını kalkındırmayı hem de ekolojik sistemi canlı tutarak, yaban su hayatının devamını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

GÖLLER BALIK KAYNAYACAK

Ankara’da balık popülasyonunu artırarak, sportif olta balıkçılığını geliştirmek amacıyla çeşitli işbirlikleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi bu yıl balıklandırma faaliyetlerini şu göl ve göletlerde yapacak:

Kızılcahamam:

Üçbaş Göleti

Çeştepe Göleti

Kırköy Göleti

Yukarı Karaören Göleti

Karacaören Göleti

Etimesgut:

Göksu Göleti

Güdül:

Sorgun Göleti

Temelli Göleti

Sincan:

Bucuk Göleti

Çubuk:

Karagöl

Kızılca Göleti