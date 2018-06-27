Başkent'te "Göl ve Göletlerin Balıklandırılması Projesi” büyük ilgi görüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü, "Göl ve Göletlerin Balıklandırılması Projesi” büyük ilgi görüyor.
Bu yıl Başkent’teki göl ve göletlerin balıklandırılması çalışmalarına Mavi Göl’den (Bayındır Barajı) başlandı.
YAVRU SAZANLAR SUYLA BULUŞTURULUYOR
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Antalya Kepez Üretim Tesisleri’nden alınan 29 bin yavru sazan, Başkent’teki tüm göl ve göletlere bırakılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu da Mavi Göl’de katıldığı balıklandırma çalışmasında, proje ile sportif olta balıkçılığını geliştirerek, bölge halkına sosyo-ekonomik yönden katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Başkentlilerin de büyük ilgi gösterdiği balıklandırma çalışmasının detaylarını anlatan Eraslanoğlu, "Bakanlık ve üniversite işbirliği ile Başkent'te balık popülasyonunu artırmak için projeler üretip hayata geçiriyoruz. Hem bölge halkını kalkındırmayı hem de ekolojik sistemi canlı tutarak, yaban su hayatının devamını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.
GÖLLER BALIK KAYNAYACAK
Ankara’da balık popülasyonunu artırarak, sportif olta balıkçılığını geliştirmek amacıyla çeşitli işbirlikleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi bu yıl balıklandırma faaliyetlerini şu göl ve göletlerde yapacak:
Kızılcahamam:
Üçbaş Göleti
Çeştepe Göleti
Kırköy Göleti
Yukarı Karaören Göleti
Karacaören Göleti
Etimesgut:
Göksu Göleti
Güdül:
Sorgun Göleti
Temelli Göleti
Sincan:
Bucuk Göleti
Çubuk:
Karagöl
Kızılca Göleti
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