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BAŞKENT'TE “LED’Lİ TRAFİK BİLGİLENDİRME EKRANLARI” SÜRÜCÜLERE YOL GÖSTERİYOR

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BAŞKENT'TE “LED’Lİ TRAFİK BİLGİLENDİRME EKRANLARI” SÜRÜCÜLERE YOL GÖSTERİYOR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, TRAFİĞİ DAHA AKICI HALE GETİRMEK AMACIYLA BAŞKENT’TEKİ CADDE VE BULVARLARA YERLEŞTİRDİĞİ “LED’Lİ TRAFİK BİLGİLENDİRME EKRANLARI” SÜRÜCÜLERE YOL GÖSTERİYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te uyguladığı akıllı ulaşım sistemleriyle örnek olmaya devam ediyor.

Başkent’te daha akıcı bir trafik için “yolların dili” olarak bilinen LED’li ekranlarla; yol bilgisinden yön bilgisine, ulaşım süresinden trafik kurallarına kadar pek çok bilgi anında sürücülere iletiliyor. 

BAŞKENTLİLER SIK KULLANIYOR

Başkentlilerin sıklıkla kullandığı LED’li ekranların sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi, ana cadde ve bulvarlarda 60 ayrı noktaya, “LED’li Trafik Bilgilendirme Ekranları” yerleştirdi.

Talebe göre bu sayının daha da artırılabileceğini belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, “Yollardaki bu çalışmamızın yanı sıra çevre ilçeler de dahil olmak üzere şehrin önemli meydan ve bölgelerinden oluşan 28 ayrı noktasına da Ankara Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarının ve projelerinin tanıtıldığı bilgi ekranları yerleştirdik” bilgisini verdiler. 

ULAŞIMDA TEKNOLOJİ RAHATLIĞI

Bilişim ve teknolojik gelişmelerin şehre adaptasyonu ve maksimum verimliliğin sağlanması açısından “Akıllı Kent Sistemi” çalışmalarını en iyi şekilde yürüten Büyükşehir Belediyesi, sürüş güvenliği için örnek çalışmalara imza atarken, Başkentlilerin doğru bilgiye erişimlerini de LED’li bilgilendirme ekranlarıyla sağlıyor. 

YOLLARA İLİŞKİN TÜM BİLGİLER EKRANDA

 İlk olarak Ankara Bulvarı ve Kuzey Ankara Yolu’nda hizmete giren LED’li bilgilendirme ekranlar sayesinde Başkent’in pek çok bölgesinde yollara ilişkin tüm bilgiler Başkentlilere ulaştırılıyor.

Yol güzergâhlarının yoğunluk bilgisinden, gidilecek yere varılabilecek süreye, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından özel gün kutlamalarına, yol durumlarına ve kazalara kadar pek çok bilginin sürücülere aktarıldığı ekranlara ilişkin bilgi veren yetkililer, “Bu sayede güvenli bir sürüş keyfi ve kolaylığı ile en verimli trafik akışını sağlamak adına önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın gideceği bölgeye varış sürelerinin de kesin ve anlık olarak aktarılabildiği ekranlar, bu bilgiyi de 60 ayrı noktada yer alan sensörlerimiz sayesinde sağlıyor” açıklamasında bulundular. 

YEŞİL: AÇIK… KIRMIZI: ÇOK YOĞUN…

Söz konusu LED’li ekranlarda hedefe ne kadar süre sonra ulaşılacağının bildirildiği süre, ekranın bulunduğu noktadan geçen araçların vektörlerden geçerek hedefe ulaştıkları reel süre olarak hesaplanırken, bu sürelerin renkleri de yoğunluk durumuna göre yeşil, sarı, turuncu ve kırmızıyla görsel olarak da sürücülere aktarılıyor.

Bu sistemin sabit yönlendirme levhalarından farkının yönlendirmenin yanı sıra anlık ya da değişken trafik mesajları ve bilgilendirmesini de kapsadığına dikkat çeken yetkililer, ekranlardaki uyarı ve benzeri bilgilerin tek bir merkezden idare edildiğine vurgu yaptılar. 

MEYDANLARDAKİ BİLGİ PANOLARI

Büyükşehir Belediyesi ayrıca çalışma ve projeleriyle ilgili güncel bilgi, görüntü ve fotoğrafları da meydanlara kurduğu dev ekranlar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıyor.

Hem yollara hem de meydanlara kurulan LED ekran sistemi, uzman personeller tarafından 7/24 esasına dayalı şekilde kontrol edilirken, meydana gelen arızalara da bu sayede kısa süre içinde müdahale ediliyor.

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