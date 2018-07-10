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Başkent’te Mayıs ayında meydana gelen yangından 116’sının dikkatsizce atılan sigara ve kibritten kaynaklanan çöp yangınları olduğu ortaya çıktı

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Başkent’te Mayıs ayında meydana gelen yangından 116’sının dikkatsizce atılan sigara ve kibritten kaynaklanan çöp yangınları olduğu ortaya çıktı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, MAYIS AYINDA BAŞKENT’TE MEYDANA GELEN TOPLAM 397 YANGININ 116’SININ DİKKATSİZCE ATILAN SİGARA VE KİBRİTTEN KAYNAKLANAN ÇÖP YANGINLARI OLDUĞUNU AÇIKLADI.

Başkent’te Mayıs ayında meydana gelen 397 yangından 116’sının dikkatsizce atılan sigara ve kibritten kaynaklanan çöp yangınları olduğu ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın yangın istatistikleri raporuna göre; yangın sebeplerinde ikinci sırayı elektrik kontağı kaynaklı yangınlar aldı. Elektrik kontağından kaynaklanan 82 yangının 33'ünü ise araç yangınları oluşturdu. Başkent’te ayrıca 33 yangının sabotaj, 21 yangının baca tutuşması sonucu olduğu tespit edilirken, geriye kalan 145 yangının da çeşitli sebeplerden kaynaklandığı belirtildi.

ANKARA’DA ARAÇ YANGINLARI ÜST SEVİYEDE

Yangın çıkış yerleriyle ilgili dağılıma bakıldığında ise son yıllarda araç yangınlarındaki artış dikkat çekmeye başladı.

Yangın çıkış yerleri itibariyle en üst sırada 62 yangın ile araç yangınlarının yer aldığı gözlendi. İkinci sırada 61 yangın ile çöp yangınları gelirken,37 yangının konutlarda, 31 yangının gecekondularda, 29 yangın da iş yerlerinde meydana geldiği görüldü.

95 TRAFİK KAZASINA MÜDAHALE

Ankara İtfaiyesi aynı dönemde Başkent ve civarında meydana gelen 83’ü binek otomobil, 6’sı kamyon, 5’i tır, 1’i otobüs olmak üzere toplam 95 trafik kazasına müdahalede bulundu.

Kaza yerine ulaşan Ankara İtfaiyesi’nin uzman ekipleri, son teknolojiye sahip ekipmanları kullanarak araç içinde sıkışan yaralıları çıkararak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

ANKARA İTFAİYESİ HAYVANLARIN İMDADINA DA YETİŞTİ

Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yalnızca insanlara değil zorda kalan diğer canlıların da imdadına koştu.

Vatandaşlardan gelen ihbarları dikkate alan ekipler, 221’i kedi, 86’sı kuş, 49'u köpek, 34’ü değişik türde toplam 390 hayvanı, bulunduğu zor durumundan kurtardı.

DESTEK HİZMETİ

İtfaiye ekipleri ayrıca aynı dönemde 80 binanın baca temizliğini yaparak, bin 482 su baskınına müdahale edip, su tahliyesini gerçekleştirdi.

38 olayda asansörde mahsur kalan vatandaşları kurtaran, 23 intihara teşebbüs olayını önleyen Ankara İtfaiye ekipleri, 15 kilitli kalan kapıyı açıp, yaşanan bir göçük vakasında vatandaşları kurtardı.

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