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Başkent'te Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

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Başkent'te Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilimiz genelinde 18.06.2018-24.06.2018 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma...

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilimiz genelinde 18.06.2018-24.06.2018 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları ile ilgili yapılan işlemler kapsamında 27 ayrı olay ile ilgili olarak; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan 50, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçundan 29, diğer suçlardan 3 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. 

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 35’i Narkotik Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilmiş, 31 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş; 14 şahıs adli kontrol kararıyla, 2 şahıs Savcılıktan serbest kalmıştır.

Bu yakalamalarda toplamda; 

•1.295 gram esrar,

•1.728 gram eroin,

•71 gram kokain,

•78 adet sentetik ecstasy hap,

•39 adet sentetik ecza,

•65 gram afyon sakızı,

•86 gram skunk maddesi,

•2 adet tabanca,

•2 adet şarjör,

•6 adet tabanca fişeği, 

Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13.690 TL geçirilmiştir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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