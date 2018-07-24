Başkent'te Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 16.07.2018-22.07.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma..

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 16.07.2018-22.07.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları” ile ilgili 20 ayrı olayda;

118 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 25 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarından, 2 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan olmak üzere toplam 145 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır.

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 27’si Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilmiş, 79’u tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 38 şahıs adli kontrolle, 1 şahıs ise Savcılıktan serbest kalmıştır.

Ayrıca bu yakalamalarda;

•855 gr esrar maddesi,

•67 gr eroin maddesi,

•27 adet captagon hap,

•252 gr bonzai maddesi,

•1.113 gr skunk maddesi,

•2 adet hassas terazi,

•2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet tabanca fişeği,

•Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 60.110 TL ele geçirilmiştir.