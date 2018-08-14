Başkent'te Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 06.08.2018-12.08.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma..

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 06.08.2018-12.08.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları” ile ilgili 23 ayrı olayda;

35 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 35 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarından, 5 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan olmak üzere toplam 75 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır.

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 40’ı Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilmiş, 22’si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 13 şüpheli şahıs adli kontrolle serbest kalmıştır.

Ayrıca bu yakalamalarda;

• 986 gr esrar maddesi,

• 162 gr eroin maddesi,

• 9 gr kokain maddesi,

• 37 gr bonzai maddesi,

• 74 adet extacy hap,

• 28 adet sentetik hap,

• 5.497 gr skunk maddesi,

• 3 adet av tüfeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 3 adet tabanca, 2 adet şarjör, 64 adet tabanca fişeği,

• Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 40.065 TL ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.