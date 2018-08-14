  • BIST 94.778
  • Altın 251,227
  • Dolar 6,5445
  • Euro 7,4712
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C

Başkent'te Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

»
Başkent'te Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri
Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 06.08.2018-12.08.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma..

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 06.08.2018-12.08.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları” ile ilgili 23 ayrı olayda;

35 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 35 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarından, 5 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan olmak üzere toplam 75 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. 

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 40’ı Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilmiş, 22’si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 13 şüpheli şahıs adli kontrolle serbest kalmıştır.  

Ayrıca bu yakalamalarda;

• 986 gr esrar maddesi,

• 162 gr eroin maddesi,

• 9 gr kokain maddesi,

• 37 gr bonzai maddesi,

• 74 adet extacy hap,

• 28 adet sentetik hap,

• 5.497 gr skunk maddesi,

• 3 adet av tüfeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 3 adet tabanca, 2 adet şarjör, 64 adet tabanca fişeği,

• Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 40.065 TL ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şehit Polis Harun Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:59
  • Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, Hayırsever Süleyman İlik ile Okul Protokolü İmzaladı28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:19
  • Başkent'te Asayiş Faaliyetleri27 Temmuz 2018 Cuma 16:39
  • “Zenginliğimiz Farklılığımız” Temalı Resim Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödüllerini Vali Topaca Verdi26 Temmuz 2018 Perşembe 22:23
  • Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, hayırsever vatandaş Niyazi Ercan’la okul pansiyonu protokolü imzaladı26 Temmuz 2018 Perşembe 10:11
  • Başkent'te Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri24 Temmuz 2018 Salı 10:12
  • Polatlı’da Hasat Bayramı Yapıldı19 Temmuz 2018 Perşembe 10:28
  • Ankara İl Koordinasyon Kurulunun 2018 yılı 3. dönem toplantısı düzenlendi17 Temmuz 2018 Salı 15:20
  • 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ mensubu teröristler tarafından bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğünde bir tören düzenlendi16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:37
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığında anma programı yapıldı16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:35
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim