  • BIST 95.412
  • Altın 191,111
  • Dolar 4,8705
  • Euro 5,6618
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C

Başkent'te sünnet şöleni

» »
İrem Subaşı

Özel Ankara Umut Hastanesi ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Sünnet Şöleni gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet operasyonlarının ücretsiz yapıldığı Şölen, Özel Ankara Umut Hastanesi'nin çağın gerekliliklerine uygun ve steril koşullarında organize edildi.

Özel Ankara Umut Hastanesi hekimlerinden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aydın İnan, Doç. Dr. Celal İsmail Bilgiç ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kemal Oğuz'un katılımıyla gerçekleşen Sünnet Şöleni’nde belediye ve hastane personeli, aileleri yalnız bırakmayarak sevinçlerine ortak oldu. Çocukların bu özel gününde yanında olarak anlamlı bir sosyal yardım hizmetine imza atan Özel Ankara Umut Hastanesi ve Çankaya Belediyesi, gerçekleşen etkinlik sonrasında, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak oluşan heyecanın mutluluğa dönüşmesini sağladı.

UYGUN KOŞULLAR İLE 15-20 DAKİKADA BİTİYOR

Sağlık için gerekli bir işlem olmasının yanı sıra toplumumuzda geleneksel bir anlama da sahip, gerçek bir cerrahi işlem olan sünnet operasyonunun ameliyathane koşullarında ve uygun ekipmanlarla yapılması gerektiği yönünde uzmanlar görüş birliği içinde. İdrar yolu iltihabı oluşumunu engelleyen sünnet operasyonunda, özellikle iltihap riski altındaki çocuklar için tehlike arz eden sünnet derisinin alınması işlemi ortalama 15-20 dakika sürmekte. 

“SÜNNET KANSERİ ÖNLER”

Şölene katılan çocukların sünnet operasyonlarını gerçekleştiren hastane hekimlerinden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kemal Oğuz “sünnetin, operasyonla alınan derinin salgıladığı sıvıyı ortadan kaldıran fonksiyonu sayesinde, erkeklerde ilerleyen yaşlarda görülebilecek olan penis kanseri riskini önlediğini ve sünnetli insanların eşlerinin de bu sayede rahim ağzı kanseri riskinden korunduğunu” ifade etti.

ozel-ankara-umut-hastanesinde-sunnet-olan-cocuklar.JPG

Bu yazı toplam 41 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim