Başkent'te sünnet şöleni

İrem Subaşı / Editör

Özel Ankara Umut Hastanesi ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Sünnet Şöleni gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet operasyonlarının ücretsiz yapıldığı Şölen, Özel Ankara Umut Hastanesi'nin çağın gerekliliklerine uygun ve steril koşullarında organize edildi.

Özel Ankara Umut Hastanesi hekimlerinden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aydın İnan, Doç. Dr. Celal İsmail Bilgiç ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kemal Oğuz'un katılımıyla gerçekleşen Sünnet Şöleni’nde belediye ve hastane personeli, aileleri yalnız bırakmayarak sevinçlerine ortak oldu. Çocukların bu özel gününde yanında olarak anlamlı bir sosyal yardım hizmetine imza atan Özel Ankara Umut Hastanesi ve Çankaya Belediyesi, gerçekleşen etkinlik sonrasında, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak oluşan heyecanın mutluluğa dönüşmesini sağladı.

UYGUN KOŞULLAR İLE 15-20 DAKİKADA BİTİYOR

Sağlık için gerekli bir işlem olmasının yanı sıra toplumumuzda geleneksel bir anlama da sahip, gerçek bir cerrahi işlem olan sünnet operasyonunun ameliyathane koşullarında ve uygun ekipmanlarla yapılması gerektiği yönünde uzmanlar görüş birliği içinde. İdrar yolu iltihabı oluşumunu engelleyen sünnet operasyonunda, özellikle iltihap riski altındaki çocuklar için tehlike arz eden sünnet derisinin alınması işlemi ortalama 15-20 dakika sürmekte.

“SÜNNET KANSERİ ÖNLER”

Şölene katılan çocukların sünnet operasyonlarını gerçekleştiren hastane hekimlerinden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kemal Oğuz “sünnetin, operasyonla alınan derinin salgıladığı sıvıyı ortadan kaldıran fonksiyonu sayesinde, erkeklerde ilerleyen yaşlarda görülebilecek olan penis kanseri riskini önlediğini ve sünnetli insanların eşlerinin de bu sayede rahim ağzı kanseri riskinden korunduğunu” ifade etti.