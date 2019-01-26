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Başkent'te ücretsiz internet hizmeti

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Başkent'te ücretsiz internet hizmeti
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT GENELİNDEKİ PARK VE SOSYAL ALANLARDA KAMERA VE ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMET AĞINI GENİŞLETİYOR.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın,ailelerden ve gençlerden gelen yoğun talep üzerine Başkent’teki park ve meydanlara güvenlik kamerası kurulması ve ücretsiz internet hizmetinin yaygınlaştırılması yönündeki talimatı üzerine çalışmalar hızlandırıldı.

İlk etapta belirlenen 18 noktadaki park ve sosyal alanlarda ücretsiz internet ve kamera sisteminin yapılması için teknik çalışmalar yapıldı. Rekreasyon alanlarından 10 tanesinin altyapı çalışmaları tamamlanırken, 8 tanesinde ücretsiz internet ve kamera sistemi devreye sokulacak.

 

ÜCRETSİZ İNTERNET AĞI GENİŞLETİLECEK

Ankara’da 19 ilçe merkezi ve meydanlarında bulunan kent ekranları alt yapısı sayesinde de bu noktalarda ücretsiz internet kullanılabileceğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, yeni noktalar için planlama yaptıklarını belirterek, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“18 noktanın 8 tanesinde wi-fi ve kamera sistemi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Mart ayı sonunda tümünü tamamlamayı hedefliyoruz.18 noktanın dışında 20 parkta daha aynı sistemin kurulması için ihale çalışmalarımız devam ediyor.”

 

İNTERNETTEN PARKLAR CANLI İZLENEBİLİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sayfasında yer alan “Seyret Ankara” köşesinden güvenlik kameraları sayesinde 8 nokta, 7/24 saat canlı olarak izlenebiliyor.

Vatandaşların özellikle de çocukların güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirten Kurtoğlu, teknolojiyi kullanarak Akıllı Kent Yönetim Sistemini Başkentlilerle buluşturmayı amaçladıklarını da söyledi.

Başkent’te ücretsiz wi-fi ve kamera sistemi şu noktalarda hizmete girecek:

·        Demetevler Parkı

·        Demetevler Cemre Parkı

·        Ali Dinçer Parkı(Çalışmalar tamamlandı)

·        Gökçek Parkı

·        Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı(Çalışmalar tamamlandı)

·        Esertepe Rekreasyon Alanı

·        Kuzey Yıldızı Parkı(Çalışmalar tamamlandı)

·        Çankaya Seğmenler Parkı

·        Botanik Parkı

·        50. Yıl Parkı

·        Öveçler Rekreasyon Alanı 1(Çalışmalar tamamlandı)

·        Öveçler Rekreasyon Alanı 2(Çalışmalar tamamlandı)

·        Öveçler Rekreasyon Alanı 3(Çalışmalar tamamlandı)

·        Göksu Parkı(Çalışmalar tamamlandı)

·        Gençlik Parkı

·        Altınpark(Çalışmalar tamamlandı)

·        Mogan Gölü Rekreasyon Alanı(Çalışmalar tamamlandı)

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