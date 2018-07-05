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BAŞKENT’TE ULAŞIM DEVRİMİ BAŞLIYOR

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BAŞKENT’TE ULAŞIM DEVRİMİ BAŞLIYOR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, ULAŞIM MÜJDELERİNİ TEKER TEKER AÇIKLIYOR.

Başkent’teki ulaşım müjdeleri dur durak bilmiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Başkent trafiğini rahatlatacak ulaşım müjdelerine her gün yenilerini ekliyor.

Başkent’te yeni Metro ve ANKARAY hatları yapılacağı müjdesini veren Başkan Tuna,“Ankara’daki raylı sistemi yaygınlaştırarak, ulaşımda ciddi bir rahatlama sağlayacağız”dedi.

Ankara’da toplu ulaşımda ağırlığın raylı sistemlere verilmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Tuna, bir yandan Keçiören-Kızılay Metro hattı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, yapılması planlanan yeni Metro ve ANKARAY hattı projelerini açıkladı: 

-Gar-Siteler-Kuyubaşı Metro Hattı

-Yeni Etlik Hastanesi’nden Forum Ankara’ya Metro Hattı

-Dikimevi-Mamak Ankaray Hattı

-Söğütözü-ODTÜ Ankaray Hattı

 

YENİ HATLAR YOLDA

Başkentlilerin taleplerini dikkate alarak yeni kararları hayata geçirmeye özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Tuna, yeni hatlara ilişkin şu bilgileri de paylaştı:

“Yeni ilave Metro hatları ve ANKARAY’ın uzatılmasıyla ilgili olarak projeler de hükümet programımıza dahil edildi. Bu konuyla ilgili ilk açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Mitinginde yaptı. Tüm hatların proje ve inşaatlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Projeler en kısa sürede tamamlanıp, inşaatına başlanırsa, Ankara’da gelişen ve artan raylı sistem sayesinde trafik akışında da ciddi bir rahatlama olacaktır diye düşünüyorum.”

 

“BAŞKENTLİLERİN ÖNCELİKLİ TALEPLERİ ULAŞIM VE ALT YAPI”

Göreve geldiği günden bu yana Ankara’yı karış karış gezip vatandaşlarla ve esnafla bire bir sohbetler gerçekleştiren, talep ve isteklerini dinleyen Başkan Tuna, “Yaptığımız görüşmelerde vatandaşlarımızın öncelikli taleplerinin ulaşım ve alt yapı olduğunu gördük. Bizde bu talepler doğrultusunda çalışmalara başladık” diye konuştu.

Başkan Tuna, “Ankara’da nüfus artışı yüksek ve bu da yeni ihtiyaçların oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla, daha da rahat bir ulaşım için raylı sistemi Ankara’da yaygınlaştıracağız” açıklamasını yaptı.

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