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BAŞKENT’TE YAŞANAN 424 YANGININ 121’İ TEDBİRSİZLİK VE İHMAL SONUCU ATILAN SİGARA VE KİBRİT’TEN KAYNAKLANDI

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BAŞKENT’TE YAŞANAN 424 YANGININ 121’İ TEDBİRSİZLİK VE İHMAL SONUCU ATILAN SİGARA VE KİBRİT’TEN KAYNAKLANDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın raporuna göre, Ankara’da Şubat ayında meydana gelen 424 yangından 121’nin dikkatsizlikten kaynaklandığı ortaya çıktı.

En çok yangın tedbirsizlik ve ihmal sonucu atılan sigara ve kibritten kaynaklanırken, 78 yangının elektrik kontağından, 52 yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı, 35 yangının ise baca tutuşması sonucu çıktığı belirlendi. Rapora göre geriye kalan 138 yangının da farklı nedenlerle meydana geldiği tespit edildi.

 

EN ÇOK YANGIN KONUT VE İŞYERLERİNDE

Yangınların çıkış yerleriyle ilgili dağılımda da en üst sırada Şubat ayında 78 yangın ile konut ve işyerleri yer aldı. Konut ve işyerlerini 76 yangın ile çöplük alanları izlerken, 52 yangın motorlu araçlarda, 47 yangın gecekondularda, 20 yangın otluk alanlarda,15 yangın ise kulübe ve barakalarda meydana geldi

 

73 TRAFİK KAZASINA MÜDAHALE

Ankara İtfaiyesi aynı dönemde Başkent ve civarında meydana gelen 64’ü binek otomobil, 5’i kamyon, 3’ü TIR, 1’i otobüs olmak üzere toplam 73 trafik kazasında da yaralıların imdadına koştu. Kaza yerine en kısa sürede ulaşan Ankara İtfaiyesi’nin uzman ekipleri, son teknolojiye sahip ekipmanları ve uzman kadrolarıyla araç içinde sıkışan yaralıları çıkararak, 112 acil ekiplerine teslim etti.

 

HAYVAN DOSTU İTFAİYE 
İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yalnızca insanlara değil, zorda kalan diğer canlıların da imdadına koştu. Vatandaşlardan gelen ihbarları dikkate alan ekipler, 101’i kedi, 27’si köpek, 26’sı kuş, 3’ü değişik türde toplam 157 hayvanı, bulunduğu zor durumundan kurtardı.

 

DESTEK HİZMETİ
Hizmette sınır tanımayan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangınlara müdahale ve diğer kurtarma faaliyetlerine ilave olarak, Ankaralıların önemli yardım taleplerini de geri çevirmedi. Vatandaşlardan gelen toplam 275 yardım çağrısına cevap veren itfaiye ekipleri bu kapsamda, 104 binanın baca temizliğini de gerçekleştirdi.
Şubat ayı boyunca 30 su baskınına müdahale ederek değişik mekanlarda biriken suyun tahliyesini gerçekleştiren itfaiye ekipleri, 25 olayda asansörde mahsur kalanlar ile 9 olayda da kilitli kalan kapıyı açtı. 2 göçük olayında hayat kurtaran ekipler, 27 intihara teşebbüs olayını da önlemeyi başardı.

Vatandaşların can güvenliğini önceleyen Ankara İtfaiyesi,  64 konser, toplantı gibi sosyal aktivitelerde de tedbir amaçlı önlem alırken, 14 bayrak ipi takma, indirme hizmetiyle de Ankaralılara destek sağladı. 
Ankara İtfaiyesi Şubat ayında bin 46 denetim hizmeti gerçekleştirirken, bin 12 işyerine de "İşyeri İtfaiye Uygunluk Raporu" verdi. 

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