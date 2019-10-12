Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol ile TOFAŞ karşılaştı

Spor 12.10.2019, 17:38
Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol ile TOFAŞ karşılaştı
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Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol ile TOFAŞ, Şahinbey Spor Salonu'nda karşılaştı.

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