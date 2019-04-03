Batman’da toprak kayması tedirginliği

Batman merkezde bulunan bir mahallede yaşanan toprak kayması, çevre sakinlerini tedirgin etmeye başladı. Vatandaşlar, yetkililere duruma önlem almaları çağrısında bulundu.

Batman merkezdeki Tilmerç Mahallesi'nde bulunan Memur-Sen TOKİ konutları girişinde toprak kayması yaşanmaya başladı. Son dönemlerde aşırı yağışlarla birlikte artan kayma sonucu mahalleliler tehlike ile karşı karşıya kaldı. Batman'da yetkililere seslenen mahalle sakinleri, toprak kaymasının önlenmesi için acil bir çözüm bulunmasını talep etti.

Memur-Sen TOKİ Konutları Kooperatif Başkanı Abdulhakim Onat, birçok kez dilekçe verdiklerini fakat sorunun bir türlü çözülmediğini söyledi. Onat, "Bir seferde 82 kamyon toprak döktük daha sonra müteahhit 62 kamyon yine toprak dökmesine rağmen yine toprak kayması yaşanıyor. Daha önce asfalt yoldu, asfalt yol çatladı, yerinden patladı, kaydı gitti ve halen toprak kayması oluyor. Ben 2 yıl önce bu konuyu dile getirmiştim Hamso köy yolu toprak kaymasından kapanacaktır ve halende toprak kayması oluyor. Şikayetlerimden dolayı valilik kararı Özel İdare'ye bildiriyor Özel İdare ekipleri gelip bakıyorlar sözde beton seti yapacaklar ama halen gelmediler, yapmadılar. Şuan toprak kayması halen gerçekleşiyor. 10 gün içerisinde köy yolu da kapanacaktır. Benim tahminime göre anaokul, market ve cami tehlike altındadır. Yetkililer bu duruma el atması lazım yetkililere sesleniyoruz biran önce gelip bunu yapın bitirin bu olaya çözüm bulun" dedi.

Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Nevzat Gönkek ise kaymanın her sene yaşandığını savundu. Gönkek, "Bizim çocuklarımız okulda tehlikede market, cami ve polis lojmanları tehlike altındadır. Her sene toprak kayması yaşanmaktadır. Dolgu yapılmasına rağmen tekrar toprak kayması yaşanıyor. Bunun önüne set yapılması daha iyi olur. Valimize ve belediye yetkililerine sesleniyoruz, bu duruma bir önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.