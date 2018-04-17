Baykal ve Kılıçdaroğlu… Erdoğan nerde?

Ergün Aydoğan

Yazının başlığı; Baykal ve Kılıçdaroğlu. Yazı, Erdoğan’a çok yakın Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık’a ait. Yazı, Deniz Baykal’a yapılan operasyonun FETÖ ve Kılıçdaroğlu işbirliği olduğunu iddiasında. Bunun için operasyon tarihine gidilmesini ve bu operasyonun kusursuz FETÖ operasyonu olduğunu iddia ediyor.

CHP’nin durumunu analiz etmek için 2010 yılında yapılan Anayasa referandumuna gitmek lazım diyerek 2010 yılı TBMM genel kurulunda 6 Mayıs tarihinde geçtiğini, 7 Mayıs’ta kasetin dolaşıma sokulduğunu, Deniz Baykal’ın 10 Mayısta istifa ettiğini. Yerine de kusursuz bir operasyon ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun getirildiğini. Getirme gerekçesinin FETÖ’nün referandum konusunda Deniz Baykal’ı engel olarak gördüğünü. Anayasa değişikliğinin HSYK ile ilgili bölümünde, ‘’Her bir hâkim ve savcı, HSYK üyeliği için bir kişiye oy verecek’’ kuralı. Bu kuralın değişmesini istediği, bunun Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi gerektiğini, bunu Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığını, Anayasa Mahkemesi’nin de ‘’Blok halinde oy kullanılabilir kararıyla HSYK’yı tamamen FETÖ’nün eline teslim ettiğini...

Ve hayatı boyunca Deniz Baykal’a hiç oy vermediğini söyleyen Süleyman Özışık, Deniz Baykal’ın ‘’Milli’ bir siyaset adamı olduğunu, hiçbir zaman ‘’Bu adam ülkeye zarar verecek adımlar atıyor’’ demediğini. AK Parti’ye muhalefet ettiğini, devlete etmediğini söylerken Erdoğan’a methiyeler düzmeyi de ihmal etmiyor.

O günleri canlı yaşayan birisi olarak, komplo kasetin, 26 maddelik Anayasa değişikliği görüşmelerinin madde görüşmelerinden sonra, tümü üzerinde yapılan oylama anında gece yarısı servis edildiğini, sabaha karşı öğrendik.

Peki, şimdi gelelim Süleyman Özışık’ın eksik bıraktığı parçaya.

Bu iddiaların hepsi; Deniz Baykal’a yapılanın kusursuz bir FETÖ operasyonu olduğu, yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazırlandığı iddiaları tamam…

Peki, komplo kaset dolaşıma girmeden önce kaseti birileri Erdoğan’a getirdi mi... Erdoğan gözlüklerini takarak bu kaseti izledi mi, izleme görüntüleri var mı? Kendisine gelen kaseti, getirenler aynı zamanda izlerken kendisini kayda aldı mı, aldı. Bu izleme kaydı Kemal Kılıçdaroğlu’na götürüldü mü? Kemal Kılıçdaroğlu bu görüntüleri izlediğini söyledi mi?.

Onlarca sorulacak sorulardan birkaçını soralım. Bu kaseti getirenler kim? Getirenler ve Kemal Kılıçdaroğlu’na götürenler kim? Bu kişiler şimdi nerde? Erdoğan bu kaset kendisine geldiği anda neden dolaşımına izin verdi? Dolaşıma girdikten, yayılabileceği kadar yayıldıktan sonra, kaldırın talimatı verdim demenin bir önemi var mı?

Peki, aynı Erdoğan referandum süresince Deniz Baykal’a yönelik ‘’ne özeli, özel değil, genel, genel’’ biz gece gündüz çalışırken… suçlamalarını her gün miting meydanlarında, TV’lerde tekrar tekrar gündeme getirmedi mi?

Komplo kaseti getirenler, izleme anını kayda alanlar bulundu, yargıya sevk edildi mi?

Deniz Baykal’ın bu konudaki düşüncesi, devleti yönetenlerin bilgisi olmadan bu işlerin yapılamayacağı…

Devleti yönetenlerin isterse bu olayın faillerini bulabileceği yönündedir.

Erdoğan’ın Deniz Baykal’ı kısa hastane ziyaretinde bu kadar uzun, bu iddia edilen konular konuşulmuş mudur bilmem (İbni Sina hastanesinde yoğun bakıma fotoğrafçısı ve kameralarla ziyaret yapanların bu insani ziyareti propagandaya çevirdiğini…) ama Deniz Baykal ‘Milli’ bir siyasetçidir. Daha önce Kandil’e yapılan askeri operasyonun yarıda bırakılmasını da zamanında eleştirmiştir.

Deniz Baykal’a, Deniz Baykal üzerinden CHP’ye operasyon yapıldığı gerçeği her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.

Yazar, FETÖ ve Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden CHP’yi eleştiriyor, Deniz Baykal üzerinden Erdoğan’a methiyeler yazıyor.