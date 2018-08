Bayram Ve Kurban

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Allah nasip ederse önümüzdeki Salı kurban bayramıdır. Sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile şey” manasına gelen kurban veya udhuye, dini bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte, belli şartlara haiz olan kimselerin, belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvandır.”

Kurban bayramını;

A-Bayram günü yapmamız gerekenler.

B- Udhiye denilen kurban edilecek hayvan.

C- Müslümanları temsilen dinen zengin sayılanların ibadet maksadıyla yılda bir defa toplandıkları büyük kongre olan hac ve hacı adaylarını bu günleri nasıl değerlendirdiklerini yazmaya çalışacağım.

Kurban bayramının bulunduğu aya Arapça zilhicce denir. Hacca gitmeyenlerin yapması gerekenler;

İlk on günde oruç tutmak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem:

“Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmek gibidir.” (İbnı Mace)

“Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için 700 misli sevap verilir.”(beyheki)

“Zilhiccenin ilk on günü oruç tutan, her gün için yüz köle azat etmiş veya cihat edenlere yüz at vermiş yahut Kabe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevap kazanır.” (R. Nasihin)

Arefe gecesini ihya etmek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem;

“Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tövbe reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci geceleri, Berat Gecesi ve Arafe gecesi.”(İsfehani)

Bayram günü bayram namazını kılana kadar oruçlu gibi olmalı, tekbirler getirerek camiye gidilmeli, bayram günlerinin tamamında namazdan sonra üç defa tekbir getirip ondan sonra tesbihat yapılmalı.

Namazı kılıp hutbeyi dinledikten sonra camiden ayrılmalı, eğer camide bayramlaşma yapılıyorsa iştirak etmeli, küsler barışmalı, mezarlıklar ziyaret edilmeli, ev halkı ile bayramlaşmalı, Anne-Baba sağsa ziyaretine gidilip duaları alınmalı, fakir ve yetimler sevindirilmeli, tüm komşular imkanlar dahilin de ziyaret edilmelidir.

Bu güne adını veren Kurban yani udhiye kesimi, dinen zengin sayılacak kimselerin kurban kesmelerini tavsiye ederim. Hanefi mezhebinde vacip, Şafii mezhebinde sünnet (buradaki sünnet Vacip hükmündedir) bu ibadet badeni musibet ve belalara karşı sigorta görevini görmektedir.

Kurban edilecek hayvanı ehil birisi tarafından kesilmesi ve kesim esnasında orada bulunmak sünnettir. Hiç bir sadaka ve bağış kurba'nın yerine geçmez.

Kurban etini üçe ayırıp bir kısmını kendimize bir kısmını yakınlarımıza ve bir kısmını da fakir fukaraya vermek en güzel olanıdır.

Bayram günleri boyunca günah dışındaki tüm hareket ve eğlenceler ibadet hükmündedir

Hacca gidenlerin yapması gerekenler; onlar bu günlerde oruç tutmazlar. Zilhiccenin sekizinci günü Arafat dağına hareket ederler. 9’uncu günü Hacı adayları Arafat dağında öğleden sonra vakfeye durup haccı olurlar.

Akşam namazıyla birlikte Müzdelifeye hareketle, akşam ve yatsı namazların cem ederek kılarlar, şeytan taşlamak için gerekli olan taşları toplarla. Gece yarısından sonra Mina’ya hareket ederler.

Bayramın birinci günü Minaya gelindikten sonra sadece büyük şeytanı, yedi taşla taşlarlar varsa kurbanlarını keserler, tıraş olup ihramdan çıkarlar hacın ilk etabını tamamlarlar. Müsait bir zamanda ziyaret tavafı yaparak hacın ikinci kısmını tamamlarlar.

Bayramın ikinci ve üçüncü günü mümkünse Mina’da geceleyip her gün; küçük, orta ve büyük şeytana yedişer taş atarlar dilerlerse dördüncü günü de şeytan taşlama işini yaparlar dilemezlerse Minayı terk edip Mekke’ye gelirler. Uygun bir zamanda veda tavafını yapıp Mekke’den ayrılıp memleketlerine dönerler.

Herkesin bayramını kutlar, kesecekleri/kestikleri kurbanlarının Allah katında kabul olmasını dilerim.

Selam ve Dualarla.