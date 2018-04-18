Bedelli askerlik elzem oldu

Eyüphan Kaya

Kardeşim bu devlet yüz yıl sonrasını düşünüp her geçen gün kendini yenilemek için bir çalışma, çaba ortaya koymadı ki bu gün rahat edelim.

İster inanın ister inanmayın hala da bürokrasi aynı tas aynı hamam tarzında iş yapıyor.

Bu gençlerin sıkıntılarını fark ettiğim için 2006 yılında asker i yapılanmayla ilgili bir yazı yazdım, kıyamet koptu bir bahaneyle Genel Kurmay beni mahkemeye verdi, yargılandım derken 9 ay ceza aldım, neyse ki ertelendi, rahat bir nefes aldım, nerdeyse memuriyetten atılıyordum.

Peki suçum neydi? Sadece düşünmek ve geleceğe dönük bir fikir ileri sürmekti. O süreçte maddi imkanlarım da çok kısıtlı avukat tutma imkanım da yoktu, Diyarbakır Mazlum-Der Şube başkanı Av.Nesip Yıldırım beni müdafaa etti. Huzurunuzda kendisine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

Düşüncem şuydu; askerlik çağı na gelen 10 bin gencimizden 5 bini kişi başına 10 bin TL versin, diğer 5 bin de ayda 500’er lira harçlık alarak vatani görevini yapsın. Ancak bu da kur’a ile belirlensin, kim kimin yerine para vermiş, kim kimin yerine askerlik yapmış bilinsin ve bu şekilde yeni bir hemşerilik tipi oluşsun, göreceksiniz askerlik çok keyifli bir etkinlik haline gelecektir. Bu düşünceyi dile getirmiştim.

Ayrıca 2014 yılında Antalya’da katıldığım 4 günlük Ulusal Afet ve AFAD kongresinde askerlik le ilgili şu fikirleri dillendirmiştim.

Askerlikte;

İlk yardım ve afete müdahale dersi,

Babalık eğitimi ve insan hakları dersi,

Bir yabancı dili öğretme fırsatı ve harp sanatı dersi verilsin ki kişi askerliğini yaptığı zaman bazı şeyleri öğrendiğini bilelim, bilinsin.

Bu AFED kongre Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) yönetimi organizasyonunda yönetildi. Ben de Diyarbakır DES il başkanı sıfatıyla katılmıştım.

Söyledik de ne işe yaradı, herkes ben bilirim diyor, vatandaş ta kimmiş? Dercesine işini yürütüyor. Ama sorunlar da böyle birikir ve içinden çıkılmaz bir hal alır işte.

Medyada dolaşan rakamlara bakınca bir milyon bekaya, iki milyon tecilli gençlerimiz askerliğini yapmamış ve bu durumda ordu istese de bu kadar genci askere alamaz ve şu anda bu bir sorun haline gelmiş, bize düşen ise bu sorunu çözmek için bir çare, bir yol bulmaktır.

Düşünüp taşınıyorum eğer 12 yıl önce benim fikrim kale alınsaydı bu sorun bu kadar büyümediği gibi yedi bölgeden insanlarımız da aralarında hemşeri olmuş ülkemizde bir hoş görü ve muhabbet peyda olmuştu.

Neyse olan olmuş, geriye dönüp hayıflanmak bize bir şey kazandırmıyor. Biz bu sorunun çözülmesi için kafa yoralım bence.

Eğer bedelli askerliği getirirsek ve bu 18-20 bin gibi ödenebilir bir miktar olursa, onu yetkililer bilir belki 15 bin de olur, ben parasal işlerden anlamam sadece ödenebilirliği benim için önemli. Bu konuda tecrübeler yaşanmıştır zaten. Kanaatim o ki bu gençlerin yarısı bir vesile ile bu bedelliyi ödemiş olur, diğer yarısı da bir kısmı askerliğe alınır, bir kısmı kamu hizmetinde değerlendirilir ve bu şekilde bu sorun da %90 hal edilmiş olur.

Ya Allah deyip bu sorunu çözmeye kalkışırsak,

*Bütçemize kaynak akar,

*Ordunun yükü hafifler, kimi gençlerimiz de orduya katkı yerine sıkıntıdan başka bir şey v ermiyor o da ayrı bir dert.

*Vatandaşlarımız rahat bir nefes alır,

*Benim gibi yazar çizerler daha başka faydalı mevzulara eğilirler,

*10 milyonu aşkın vatandaşımız mutlu olur diye düşünüyorum.

Bu kadar fayda içeren potansiyel bir iş varken bunu nasıl ihmal ediyor, erteliyoruz anlamakta zorlanıyorum.

Sanki vatandaşlık sadece askerlik görevini yerine getirmekmiş gibi bir yanlışa düşmeyelim bence.

Helal lokma ile için çalışan her vatandaş değerlidir, gün gelirse vatanı milleti uğruna, Allah yolunda cihat da eder, canını da verir, bekli de onların yüzü suyu hürmetine Allah başımıza taş yağdırmıyor.

Üç beş züppenin durumuna bakıp ülke gençlerini serseri takımı gibi vatani görevini yapmaktan kaçanlar gibi düşünmemek lazımdır diye düşünüyorum.

Hükümete de meclise de sesleniyorum, bu soruna el atın, hayatımız kolaylaşsın. Selam ve selametle kalın, bu da geçer.