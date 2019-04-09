Belediye Meclisi Yeni Başkan Ve Üyeleriyle İlk Toplantısını Yaptı

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz başkanlığında gerçekleşen Pursaklar Belediye Meclisi Olağan Toplantısında başkan vekilleri, katip üyeler ve ihtisas komisyonları belirlendi

Pursaklar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen 2019 yılı 18’inci birleşim 1’inci oturum saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Belediye Meclisi Toplantısına Pursakar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz başkanlık etti. Konuşmasında adil ve şeffaf yönetim vurgusu yapan Başkan Ayhan Yılmaz “Hizmetlerimizin ve meclisimizde alacağımız kararların ülkemize, Pursaklar’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.

İnşallah adaletli ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile hemşerilerimize hizmet edeceğiz” dedi. Açılış konuşmasının ardından Pursaklar Belediye Meclisi 1’inci Başkanvekilliğine Meral Bozoğlu, 2’nci Başkanvekilliğine Seyit Karataş, katip üyeliğe Murat Özkan, Salih Furkan Gençtürk, yedek katip üyeliğine Caner Şerbetçi ve Bayram Yüksel seçildi. İhtisas komisyonlarının da belirlendiği toplantıda, meclis üyeleri Pursakar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’a hayırlı olsun diyerek başarılar diledi.