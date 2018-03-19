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BELKO bu yıl kömür fiyatlarına zam yapmadı

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BELKO bu yıl kömür fiyatlarına zam yapmadı
BELKO ARACILIĞIYLA KIŞ SEZONUNDA, 82 BİN TON GÜNEY AFRİKA MENŞELİ VE ÇEVRECİ KÖMÜR DAĞITILDI.

Başkent’te kaliteli Güney Afrika ithal kömürünün güvenilir adresi BELKO, bu kış sezonunda da vatandaşların tercihini boşa çıkarmadı.

Uygun fiyat ve vatandaşa sunduğu ödeme kolaylığı sayesinde bu yıl da Ankaralıların yoğunlukla kömür ihtiyacını BELKO’dan sağlamalarının ana nedeni oldu.

BELKO vatandaştan gelen 13 bin tonluk kaliteli kömür talebini karşılarken, Büyükşehir Belediyesi’nin dar gelirli vatandaşlara yardım amaçlı dağıttığı 69 bin ton aynı kalitedeki kömürün de tedarikçisi oldu.

KÖMÜRE ZAM YAPILMADI

BELKO, kış sezonu vatandaşlardan gelebilecek talep artışını da dikkate alarak, geçtiğimiz yılın sezon fiyatlarını değiştirmedi. Bu yıl kömür fiyatlarına zam yapmayan BELKO, 40 torbası 1 ton olmak üzere peşin 790 TL, kredi kartına ise 5 taksitle 815 TL’den kömür satışı gerçekleştirdi. 

KALİTEDE GÜVEN, FİYATTA İSTİKRAR

BELKO Genel Müdürü Bekir Yılmazoğlu, “Amacımız, Ankaralılara ucuz, temiz ve kaliteli kömür sunmak. Uyguladığımız bu politika, Ankara’da kömür fiyatlarının aşırı ölçüde yükselmesini önleyip, istikrarın oluşmasına da katkı sağlıyor” dedi.

İthal kömürün tüm ölçüm ve kalite kontrolü İskenderun Limanı’nda gemiden indirilmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanırken, kömürün BELKO tarafından alınmasının ardından akredite laboratuvarlarında da teste tabi tutuluyor.

Nem oranı, yandıktan sonra geriye kalan kül oranı, küldeki majör ve minör elementleri, kömürde bulunan uçucu madde, kükürt ve partikül madde oranlarının tek tek test edildiğini ifade eden BELKO Genel Müdürü Bekir Yılmazoğlu, tüm bu testler sonucu Başkentlilere sunulan kömürün kükürt oranı düşük, çevreci ve yüksek kaliteli olduğunun altını çizdi.

SAHTECİLERE KARŞI DİKKAT

BELKO’nun mahalle aralarında gezici satış yapan araçları bulunmadığını açıklayan Yılmazoğlu, vatandaşları sahtecilik yapanlara karşı uyardı.

Vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını ve şüphelendikleri kömür satıcılarını şikayet etmesini isteyen BELKO Genel Müdürü Bekir Yılmazoğlu, “Vatandaşlarımız hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlıklarını düşünerek şikayetlerini vakit kaybetmeden 153 Mavi Masa’ya bildirmeli” dedi.  

"ALO KÖMÜR" HATTINDAN SİPARİŞ

Ankaralılar 211 06 00 Alo kömür hattı ve 440 94 20 numaralı telefonlarla, 10 torbanın altına düşmemek kaydıyla kömür siparişi verebiliyor. Kızılay Metro İstasyonu’nda bulunan Satış Bürosu’nun dışında BELKO,

-Altındağ Battalgazi Mahallesi Tel: 375 68 00,

-Beşikkaya Mahallesi Tel: 375 15 63,

-Zübeyde Hanım Mahallesi Tel: 341 12 38,

-Çubuk Cumhuriyet Mahallesi Tel: 838 64 88,

-Yenimahalle Demetevler Tel: 346 44 76,

-Gölbaşı Şafak Mahallesi Sanayi Sitesi Tel: 484 45 62,

-Keçiören Yayla Mahallesi Tel: 330 13 44,

-Mamak K.Kayaş Mahallesi Tel: 372 32 59

-Mamak Türközü Tel: 365 33 19,

-Çankaya Öveçler Tel: 481 63 55,

-Sincan Ahi Evran Mahallesi Tel: 270 64 74 olmak üzere 11 kömür perakende satış noktasında satış yapıyor.

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