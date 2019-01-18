Benim istediğim Kürt olmalısın diyorlar

Eyüphan Kaya

İnsanlığın atası Adem anası Havva ise bu ayrımcılıklar neyin nesi diye soranlar oluyor.

Oluyor işte kardeşim, oluyor.

İnsan fıtratı öyle bir yapıya sahiptir ki, iman ve vicdan kontrolünde olukça dengeli davranabilir ufak tefek hatalarıyla birlikte, eğer bu baskı unsurlarından yani iman ve vicdandan mücerred bir duruma düşerse maazallah ne zaman neyi yapacağı artık müşkül olur.

Baksanıza son yıllarda yeryüzünde ne mezalim yaşanmaktadır.

Halepçe katliamı, Miyanmar zulmü, Suriye’de olup biten melanet savaş her biri diğerinden kötü. Çünkü iman yok vicdan yok. İlahi öğreti hesapta yok plan projeler insan aklının eseri.

Erkeklik bitmiş arkadaş, erkeklik bitmiş, bir evde bir cani olsa evi ahalisiyle birlikte imha edecek kadar gözü dönmüş korkaklar var. Hani bir ihtimal kurtulsa bana sıkıntı verir diye korktukları için.

Halbuki savaşta çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve savaşa katılmayanlara zarar verilmez, verilmemeli.

Şu Rojavadaki örgüt muhalif seslere tahammül etmedi/etmiyorlar.

İran hala Kürt gençlerini siyasi gerekçelerle idam ediyor,

Türkiye cumhuriyeti nerdeyse sorunu çözdü çözecekti ona da müsaade etmediler.

Irak Kürdistan bölgesinde kısmi bir rahatlama var ona da sıkıntı ve uygulayanlar var.

Şimdi Rojava’da güya Kürt devleti oluşumları varmış, halbuki Kürt kültür ve inancına yönelik bir hezimetin yaşanmasından başka bir şey yok.

Kürdün halini sormaya niyetli insanlara söylüyorum, eğer siz onlara huzur ve mutluluk adına bir katkı vermek istiyorsanız onları inanç, kültür ve değerleriyle kabul edin, sakın ola “benim istediğim Kürt olmalısınız” şeklinde bir diretmede bulunmayın.

Malum ırkçılık her kesim insanlar için kötüdür.

Bin yıllar öncesine müracaat ederek edebildiği kadar toplumu ayırıyorlar. Kimi Türklerin Turancılık peşine düştükleri, Kürtlerin de Zerdeşt dinini öne sürdükleri gibi, amaçları o dine mensubiyet mi? yok tabi farklı olduklarını bu vesileyle ortaya koymaya çalışıyorlar.

Mesela Kürler an itibariyle,

Çoğunluğu;

Müslüman,

Sünni,

Şafii mezhebinden, bir halktır.

Siz eğer Kürdü seviyorsanız, hak ve özgürlüklerine sahip çıkacaksanız bu özellikleriyle onları kabul edeceksin. Bu değerlerle kavgalıysan senin Kürde sıkıntıdan başka bir şey vermen mümkün değildir. Bu değerleri bırak gel, kadın erkek kardeşçe yaşarız derseniz senin niyetin başkadır.

Ayrıca Bileşik Kürdistan hayallerini taşıyanlar da Kürtleri oyalamasın. Dünya nezdinde fili devlet halini almış Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi dışında devlet kurmaya çalışmak Kürtlere sıkıntı vermekten başka bir şey getirmez. Zaten birilerinin işaretiyle kalkıp oturan Kürtler dışında kimsenin öyle Bileşik Kürdistan gibi bir derdi yok, her millet kadar Kürtlerin de şahsiyetleriyle yaşama hakları var bence.

Ben Kürdüm ama Türkçe yazıyorum, kimse bana sen Türkleştin demeye hakkı yok, bir süreç öyle yaşamış, ben de o sürecin bir ürünü olarak bu tarzda yetişmişim. Ama bir başkası da ya sen Türkçe konuşuyorsun, Türkçe yazıyorsun artık bırak bu Kürt meselesini iki de bir dille getirmene gerek yok da demesin.

Ben hem Kürtlerin hak ve özgürlüklerini hem de ülkemin bütünlüğünü savunuyorum, bu mümkün mü elbette ki mümkündür.

Ayrıca benim muhatabım siyasi iktidarımdır, ben ondan bu iyileştirmeleri bekliyorum, benim ne silahlı bir örgütün ne de sinsi bir düşman devletin himmetine ihtiyacım yok, olmamalıdır zaten.

Ben diyorum ki Kürt edep ve marifetiyle yaşasın, huzur içinde yaşasın varsın benim istediğim tarzda bir Kürt olmasın. Kimse getirip, son 40 yılda sistemin ve kirli siyasetin pençesinde hırpalanmış, defolu hale gelmiş insan tipini Kürt karakteri olarak ileri sürmesin.

Selam ve selametle…