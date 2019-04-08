Beren Saat Ayrı Eve Mi Çıkıyor?

Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliği son günlerde magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Ünlü çiftin boşanacağı hakkındaki iddialar tam bitti derken, sevilen oyuncu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncu Beren Saat’in, eşi Kenan Doğulu ile yaşadığı evi terk edip ayrı eve taşındığı öne sürüldü.

Türk televizyon yapımlarının aranan yüzlerinden olan oyuncu Beren Saat ve sevilen şarkıcı Kenan Doğulu evliliği hakkındaki dedikodular bitmiyor. Ünlü çiftin hakkında magazin gündemine düşen boşanma iddiaları konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İstinyePark’ta görüntülenen Beren Saat, magazin muhabirlerine evliliği hakkında açıklamalar yapmaktan kaçınırken, Kenan Doğulu’nun da ağzını bıçak açmıyor. Evliliklerinde problemler yaşadıkları ve boşanma noktasına geldikleri sıklıkla konuşulan ünlü çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncu Beren Saat’in kendine ev tuttuğu öğrenildi.

Kirası 6 Bin TL

Eşi Kenan Doğulu ile yaşadığı evden ayrılma kararı alan Beren Saat’in, Hisarüstün’de kendine ev tuttuğu öne sürüldü. Kısa zaman içinde yeni evine taşınacak olan sevilen oyuncu, deniz manzaralı 4+1 büyüklüğünde bir daire kiraladı. Aylık kirasının 6 bin TL olduğu öğrenilen ev için Beren Saat’in kaparo bile yatırdığı magazin gündeminde konuşulan konular arasında yer alıyor.

Kenan Doğulu’dan Ayrılıyor

Bir süredir ünlü çift hakkında magazin gündeminde yer alan dedikodular güncelliğini koruyor. Beren Saat’in en kısa sürede Hisarüstü’nde tuttuğu yeni evine taşınacağı konuşulurken ünlü şarkıcı Kenan Doğulu bu gelişmeler hakkında sessizliğini korumaya devam ediyor. Beren Saat’in yeni evine taşınma sürecine hazırlık yaptığı ve eşi Kenan Doğulu ile birlikte oturduğu evdeki eşyalarını toplamaya başladığı öne sürüldü.

Ünlü çiftin boşanma iddialarını, geçtiğimiz haftalarda Beren Saat’in sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşım güçlendirdi. Son dönemdeki paylaşımlarında imalı sözler eden ve hiçbirinde eşi Kenan Doğulu’dan bahsetmeyen Beren Saat’in evliliğinde mutlu olmadığı iddia ediliyordu. Son olarak Kenan Doğulu’nun, ünlü oyuncunun doğum gününü kutlamaması çiftin gündeme gelen boşanma iddialarını güçlendiren bir gelişme oldu. Sevilen çift 2014 yılında dünya evine girmişti.