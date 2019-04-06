Berker Güven Kimdir?

Berker Güven, 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nden mezun olan Güven, 2014 yılından bu yana Craft Oyunculuk Atölyesi ekibinde yer almaktadır. 2017 yılında “Yen” adlı tiyatro oyununda da sahnede rol alan genç oyuncu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Neslihan Yeldan gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşmıştır.

Sinema yapımlarında da rol alan genç oyuncu yine 2017 yılunda Nihat Durak’ın yönetmenliğini yaptığı “Babam” adlı filmde sinemaseverlerin karşısına çıkmıştır. Bu filmde “Arif” karakterine hayat veren Güven; Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Erkan Kolçak Köstendil ve Cezmi Baskın gibi önemli isimler ile birlikte çalışmıştır.