Beşiktaş Antrenman Görüntüleri

Spor 08.08.2019, 22:22
Beşiktaş Antrenman Görüntüleri
1/4

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@