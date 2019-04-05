Beşiktaş İdmanında Yumruk Yumruğa Kavga

Beşiktaş’ta milli aradan sonra kendi ülkelerinin milli takımlarından dönen futbolcularla gerçekleştirilen antrenmanda şok kavga yaşandı. Ligde karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri’nde dünkü idmanıyla devam eden Beşiktaş’ta yaşanan kavga takımda soğuk duş etkisi yarattı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasına girilirken Beşiktaş idmanında yaşanan bu kavga, takımdaki gerginliğin yüksek olduğunun göstergesi olarak kabul edildi.

Burak Yılmaz ve Isimat Mirin Yumruk Yumruğa

Beşiktaş’ta dün öğleden sonraki antrenmanda Burak Yılmaz ve Isimat Mirin arasında kavga çıktı. Milli takımdan dönen futbolcuların hazır bulunduğu ve teknik direktör Şenol Güneş’in gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bir pozisyonda Burak Yılmaz’a sert giren Fransız savunma oyuncusu NicholasIsimat Mirin ortalığı karıştırdı. Bu pozisyon sonrası tansiyonun bir anda yükselmesinin ardından yumruk yumruğa birbirine giren futbolcuları takım arkadaşları güçlükle ayırdı.

Spor gündemine bomba gibi düşen olay dün yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş’in önderliğinde çift kale maç yapan futbolculardan formda golcü Burak Yılmaz ve Fransız stoperNicholasIsimat Mirin birbirine girdi. Bir pozisyonda kendisine sert dalan genç savunmacıyı uyaran Burak Yılmaz, Fransız futbolcudan aynı tepkiyi alınca bir anda tansiyon yükseldi. Bunun ardından yumruk yumruğa kavgaya tutuştukları görülen ikiliyi futbolcu arkadaşları güçlükle ayırdı.

Açıklama Yapılmadı

Spor basınını meşgul eden ve sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer alan bu olay hakkında ne Beşiktaş kulübünden ne de kavgaya karışan Burak Yılmaz ev IsimatMirin’den bir açıklama yapılmadı.

NicholasIsimat Mirin Kimdir?

15 Kasım 1991 tarihinde Fransa’nın Meudon kentinde dünyaya gelen NicholasIsimat Mirin, futbola 2004 yılında US Roissy-en-Brie, INF Clairefontaine takımında forma giyerek başladı. 2007 yılında yaptığı büyük çıkışın ardından Rennes kulübüne transfer olan Mirin, kısa bir süre sonra gösterdiği performansla 2009 yılında Valenciennes kulübüne transfer oldu.

Kendini giderek geliştiren ve stoper mevkiinde forma giyen NicholasIsimat Mirin, 2013 yılında Monaco’ya 4 milyon Euro bedelle transfer oldu. Bir sezon sonra Hollanda’nın güçlü ekiplerinden PSV Eindhoven’a kiralık olarak gönderilen Mirin’in bonservisi daha sonra bu kulüp tarafından alınmıştır. 2018 ara transfer döneminde 2.4 milyon Euro bedelle Beşiktaş’a transfer olmuştur.