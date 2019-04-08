Beşiktaş Rize'de Gol oldu Yağdı

RİZE (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Maçın 5. dakikasında Caner Erkin'den sıyrılan Boldrin'in ara pasında ceza sahasına giren Muric'in bekletmeden plase vuruşunda, kaleci Karius'u geçip filelere gitmekte olan topu Vida iki hamlede uzaklaştırdı.

7. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza yayı üzerine pasında Dorukhan Toköz'ün vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

8. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kazanılan köşe atışında Ljajic'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-1

12. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından plase vuruşunda, kaleci Karius uzanarak topu kornere çeldi. Korneri kullanan Boldrin'in ortasında Awaziem'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

14. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson, ceza yayı üzerinde topu müsait durumdaki Ljajic'e bıraktı. Bu futbolcunun plase vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2

17. dakikada Çaykur Rizespor savunmasının arkasına gönderilen topa hareketlenen Burak Yılmaz'ın, Abarhoun'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu ayaklarıyla kornere çeldi.

21. dakikada sağdan Samudio'nun ceza sahasına ortasında Muric'in gelişine şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

32. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında arka direkteki Aatıf'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Boldrin'in ara pasında ceza sahasında topu kontrol eden Muric'in yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından filelere gitti: 1-2

Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Samudio altıpas içerisinde boş pozisyonda topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

64. dakikada Beşiktaş bir kez daha farkı ikiye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasında defansın arkasına sarkan Burak Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3

70. dakikada Çaykur Rizespor ikinci golünü buldu. Melnjak ile sol çaprazda verkaça giren Boldrin'in ceza sahasına ortasında ön direkteki Abarhoun'un plase vuruşunda, top filelere gitti: 2-3

71. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın ile 4. golünü buldu. Lens'in ara pasında defansın arkasına sarkan Güven Yalçın, topla ilk buluşmasında meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-4

78. dakikada Beşiktaş farkı 3'e yükseltti. Siyah-beyazlı ekibin ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Ljajic, plase bir vuruşla takımının 5. golünü attı: 2-5

82. dakikada siyah-beyazlı ekip bir gol daha buldu. Ljajic'in sağdan ceza sahasına yerden pasında Güven Yalçın'ın bekletmeden vuruşunda, top filelere gitti: 2-6

90. dakikada Beşiktaş farkı 5'e çıkardı. Güven Yalçın'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak fileleri delip dışarı çıktı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, VAR sisteminin de uyarısıyla golü verdi: 2-7

Beşiktaş sahadan 7-2 galip ayrıldı.

Muhabir: Muhittin Sandıkçı