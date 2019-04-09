Beşiktaş Şenol Güneş ile Bol Gollü Kazanıyor

Beşiktaş, deneyimli teknik adam Şenol Güneş önderliğinde çıktığı maçlarda bol gollü galibiyetler alıyor. Son olarak geçtiğimiz gün Rize deplasmanından 7 gol atarak dönen Kara Kartallar, usta teknik direktörün yönetiminde tam 53 maçı 3 veya üzeri gol atarak kazandı.

Spor Toto Süper Lig’de 27. haftanın kapanış mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan 90 dakikanın ardından siyah beyazlı ekip sahadan 7 – 2’lik galibiyetle ayrıldı. Bu durum deneyimli teknik adam önderliğinde Beşiktaş’ın imza attığı başka bir istatistiği de gözler önüne serdi. Şenol Güneş’in yönetiminde 4. yılını geçiren Beşiktaş, bu süre zarfında gollü ve keyifli maçlarla 3 puanları hanesine yazdırmayı başardı.

Toplam 53 Maçta En Az 3 Gol

Beşiktaş, 2015 – 2016 sezonunda takımı emanet ettiği Şenol Güneş önderliğinde adeta gol oldu yağdı. Geride kalan 4 sezonda (bu sezon sonuna kadar kalan maçları saymazsak), deneyimli teknik adamın öğrencileri rakip filelere toplam 53 maçta en az 3 gol atma başarısı gösterdi. Bu ilgi çekici istatistikte Kara Kartallar’ın ligde oynadığı müsabakaların dışında Avrupa kupalarında yer aldığı 8 mücadelede 3 gol ve üzeri gol atma başarısı göstermesi dikkat çekti.

Önceki gün Çaykur Rizespor’u 7 – 2 mağlup ederek bu istatistiğini geliştiren Kara Kartallar, Süper Lig’de Güneş önderliğinde çıktığı 40 maçta 3 gol veya daha fazla atarak galip geldi. Bununla birlikte Türkiye Kupası maçlarında da 5 müsabakada bu başarılı istatistiğe katkıda bulundu.

Bu Sezon 11 Maç

Spor Toto Süper Lig’in 2018 – 2019 sezonunda beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, sezon sonunda takımdan ayrılması kesinleşen Şenol Güneş ile birlikte 11 karşılaşmayı 3 ve üzeri gol atarak kazandı. Önceki gün bu sezon geride kalan maçlarda en çok golü kaydettiği maçı oynayan siyah beyazlılar, daha önce de ligde Antalyaspor’u 6 – 2’lik skorla mağlup etmişti.

Siyah beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaştığı B36 Torshavin’i de 6 – 0’lık skorla elemeyi başarmıştı. Bu maçlar dışında 2 karşılaşmayı 4 golle kazanan Beşiktaş, 6 maçta da 3 gol atarak galip gelme başarısı göstermişti.