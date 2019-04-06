Beşiktaş’ta Arturo Vidal Hareketliliği

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden start veren Beşiktaş’ta gündemdeki futbolcu Arturo Vidal. Siyah beyazlıların sözleşmeli futbolcuları GaryMedel ve EnzoRoco’nunmenajeri Felicevich, yönetime haklarını elinde bulundurduğu Arturo Vidal’in ismini verdi.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla yedek kulübesine mahkûm kalan ve gelecek sezonda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vidal, Beşiktaş’a önerildi. Yönetimin gelecek sezonda yüksek maliyetli oyuncular düşünmediğini belirtmesi üzerine, ünlü oyuncunun menajeri Felicevich kiralama yöntemini devreye soktuğu bildirildi.

Beşiktaş’ta sezon sona ermeden gelecek sezon hazırlıklarına başlandı. Siyah beyazlı takımdan ayrılacağı düşünülen isimler yavaş yavaş netlik kazanırken, öte yandan gelecek sezonda takıma katılması beklenen isimlerin de netleşmeye başladığı öğrenildi.

Bu sezon Barcelona formasıyla beklentilerin çok uzağında kalan Şilili yıldız Arturo Vidal, menajer aracılığıyla Beşiktaş’a önerildi. Beşiktaş’ın sözleşmeli futbolcuları GaryMedel ve EnzoRoco’nun da menajerliğini yapan Felicevich, uygun şartların oluşturulması durumunda ünlü oyuncuyu Beşiktaş’a getirebileceğini belirtti.

“Yeni Sezonda Yüksek Maliyetli Futbolcular Düşünmüyoruz”

Ekonomik zorluklarla mücadele eden siyah beyazlılarda yönetimin Felicevich’in bu önerisine olumsuz yanıt verdiği bildirildi. Ancak Şilili yıldız futbolcunun kiralık olarak takıma kazandırılma ihtimalinin de olması üzerine transfere sıcak baktığı öğrenilen Beşiktaş’ta, Barcelonalı orta saha futbolcusunun menajeriyle masaya oturulduğu iddia edildi.

Guti İspanyol Basınına Konuştu

Öte yandan gelecek sezonda teknik direktör Şenol Güneş’in yerine takımın emanet edileceği teknik direktör arayışına devam eden Beşiktaş’ta Guti ismi de öne çıkıyor. İspanyol çalıştırıcı, Beşiktaş’a sezon başında katılarak yardımcı antrenörlük görevini üstleniyor.

Gelecek sezonda takımın başında düşünülen Guti, İspanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca’ya röportaj verdi. Beşiktaş taraftarından övgüyle bahseden Guti, Beşiktaş’ı iyi tanıdığını ve ligi de iyi bildiğini söyledi.

Bu sezonki performanslarının yeterli seviyede olmadığının da altını çizen İspanyol çalıştırıcı, yardımcı antrenörlüğün, istenilen kararları almada bir etkisinin olmadığı için kötü bir süreç olduğunu dile getirdi.

Toköz Ada’ya Mı Gidiyor?

Beşiktaş’ta sezon başında Eskişehirspor’dan transfer edilen ve gösterdiği başarılı performansla önce A takımın vazgeçilmezleri arasına giren, ardından Milli Takım’a kadar yükselme başarısı gösteren Dorukhan Toköz hakkında transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. İtalyan kulüplerinin ilgisinin yanında İngiltere’nin West Ham kulübünün de Dorukan’ı radarına aldığı öğrenildi.